Gerardo Martino estuvo a punto de dirigir a Boca: "Me costó no aceptar"

Los argumentos de Gerardo Martino para decirle que no a Boca

Embed - TATA MARTINO REVELÓ EL MOTIVO POR EL CUAL RECHAZÓ DIRIGIR BOCA, LA CHANCE DE DI MARIA EN INTER Y +

"Lo pensé porque las charlas fueron interesantes, obviamente no profundizamos porque ellos necesitaban una respuesta rápida y yo traté de ser lo más rápido posible. Me costó no aceptar", reveló el ex entrenador y campeón con Newell´s.

"Lo pensé mucho, esta vez sí. Yo estaba sin trabajo y en un momento cercano a esta posibilidad. Con el paso del tiempo uno va viendo que la opción que te gusta mucho es como la última", añadió.

"El hecho de dirigir, por más que el recorrido sea muy extenso, siempre te dan las ganas de hacerlo en un grande de Argentina como Boca. Siempre tiene su atractivo, lo que pasa es que si a lo mejor te agarra con 20 años menos, analizás un poco menos. Si te agarra con esta edad analizás un poco más los pro y contra", explicó Gerardo Martino, que también argumentó que un club como el Xeneize no son lugares para estar al 99 por ciento y hay que estar al 100 "porque demanda mucho en los partidos, en la semana, en el adentro, en el afuera".

Más contenido en Golazo24

Triunfo de Vinicius: primera condena por racismo en la historia de España

Ministerio de Seguridad porteño sancionó a hinchas de All Boys por antisemitismo

Gustavo López lloró por los Martín Fierro: "La terna es una pobreza"

Seis clubes coquetean con el Fair Play Financiero