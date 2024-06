Gustavo López lloró por los Martín Fierro: "La terna es una pobreza"

Me iba a ir después del Martín Fierro a la Copa América. Estoy para irme mañana. No conduzco el Martín Fierro y la terna mía es una pobreza Me iba a ir después del Martín Fierro a la Copa América. Estoy para irme mañana. No conduzco el Martín Fierro y la terna mía es una pobreza

El periodista especializado en deportes fue ternado para 'Mejor Labor Periodística'.

De todos modos, se mostró dolido por no haber sido incluido en la categoría 'Labor Conducción Masculina en AM', en la que fueron seleccionados Marcelo Bonelli (Radio Mitre), Diego Brancatelli (AM 750) y Daniel López (Continental).

Su descontento se convirtió en una furia incontenible en el aire de La Red que lo llevó a quejarse directamente con las autoridades de la radio, criticando las nominaciones colectivas de dicho medio y expresando su molestia por no ser considerado en otras categorías individuales relacionadas con el "interés general".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PPescio/status/1797984328338874559&partner=&hide_thread=false Lo que está llorando Gustavo López en radio la red. Hermoso, lágrimas amargas — PPescio (@PPescio) June 4, 2024

El medio 'LM Neuquén' aportó a la noticia: "Tanto autoridades como compañeros de la emisora manifestaron su malestar ante los "berrinches" de Gustavo López. Su actitud altanera y despectiva hacia los premios y sus colegas cayó muy mal entre quienes comparten el ámbito laboral con él".

