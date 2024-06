Guerra total entre Luis Ventura y Socios del Espectáculo: "Envidia"

Y cerró, en referencia al altercado entre él y Gelblung que recordó Ventura: "¿Qué tiene que ver? Primero, que con Chiche me reconcilié, nos pedimos disculpas. Pasaron años. Actualízate Ventura".

El cruce entre Luis Ventura y Socios comenzó la semana pasada

El enojo de Ventura comenzó la semana pasada, luego de que el ya mencionado Lussich y su colega Adrián Pallares hicieran críticas sobre la edición del año pasado de los Martín Fierro Latino.

Fue de este modo que, cuando una cronista del envío de El Trece se acercó a conversar con él y preguntarle cómo se encontraba, no pudo contener su enojo:

Salvo cuando me agarran los de Socios, ando bien. Yo creo que me tienen envidia, ellos no pueden hacer el pasito de Ventura, no trabajaron con Panam, con Moria Salvo cuando me agarran los de Socios, ando bien. Yo creo que me tienen envidia, ellos no pueden hacer el pasito de Ventura, no trabajaron con Panam, con Moria

Por último, Ventura acudió a la ironía y se refirió a la obra que están realizando: "Quieren que yo vaya a verlos al teatro y como no voy, me castigan. A lo mejor necesitan de mi presencia".

Y concluyó sobre la dupla conductora: "Estoy emputecido con ellos porque trabajé con los dos. Siempre van a buscar lo malo".

