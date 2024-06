Floppy Tesouro recordó cuando fue víctima de un casting sábana

Floppy Tesouro negó estar en una relación con la expareja de Zaira Nara

Hace algunas semanas comenzó a circular el rumor de que Floppy Tesouro estaba saliendo con Jacob Von Plessen, expareja de Zaira Nara.

Sin embargo, la modelo no dudó en salir a negar esa versión. "Invitaron a un montón de famosos y famosas al evento. Yo lo conozco a Jakob, charlé en el boliche con él", dijo en diálogo con Socios del espectáculo.

Y sumó: "De la charla que tuvimos a todo lo que se dijo hay un abismo. No hubo nada, sólo charlamos. No pasó nada. Igual, no le debo nada a nadie".

Por otro lado, a su vez, aclaró que no es amiga de su colega. "Es una divina, pero no somos amigas como para tener que llamarnos por teléfono y hablar sobre algo que no sucedió", explicó.

