Leticia Siciliani mandó al frente a Adrián Suar con una anécdota inesperada: “Me saca”

“Subo, no prende, la tengo que llevar a Margarita al colegio, y se producen las dos cosas. Margarita que me dice ‘ay papá, no vamos a llegar’, porque me conoce. ya la palabra de Margarita… Le digo ‘Margarita, vamos a llegar’, y empiezo a tocar, y no prende, no prende. Obviamente, ese día se rompió la batería, tuve un quilombo con la llave que se me había caído y no había forma de hacer prender el auto. Y yo, que me conozco, digo yo no lo voy a hacer, y ahí, cuando me encuentro con mi propia inutilidad se me sale la cadena”, contó el actor.