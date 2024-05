Golpe bajo de Sebastián Battaglia a Ameal: "No sé que hace ahí"

El ídolo boquense subrayó: "Llegás a Reserva para después estar en Primera, se dio de esa manera y eso lo reconozco. Tiene forma de proyecto, tiene seriedad, el club va por ese lado. Conocí a todos los chicos de inferiores, muchos llegaron y se instalaron, otros se fueron afuera".

image.png Hugo Ibarra, sucesor de Battaglia en la conducción técnica xeneize (2022-23). (Foto: Noticias Argentinas).

En tanto, se refirió a un mito instalado en Boca desde hace tiempo: "¿Si me sugerían poner jugadores? Siempre hay charlas de fútbol, podés coincidir o no. Después termina decidiendo el entrenador. La decisión es mía".

Sebastián Battaglia le apuntó a Ameal

En un momento de la entrevista se lo mencionó a Jorge Amor Ameal, actual vicepresidente de Boca Juniors, y quien fuera la máxima autoridad de la institución auriazul cuando Battaglia era el entrenador. Sobre su relación, develó algo que impactó a todos:

"Nunca hablé con él. No sé qué hace ahí. Una vez declaró que me recordaba como que era un 'buen jugador'. La verdad no volví a hablar ni lo volví a llamar, pero no me pareció correcta esa declaración, creo que fue una falta de respeto. Quedó ahí. De fútbol con Ameal nunca hablé".

Embed "Battaglia":

Por las declaraciones de Sebastián Battaglia sobre su salida de Boca pic.twitter.com/AerpspRrkZ — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 3, 2024

Respecto al momento en el que lo aparatron de sus funciones, manifestó: "Estábamos en crecimiento. En el mejor momento nuestro a nivel futbolístico y desde lo grupal. Justamente todo lo anterior fue un proceso para llegar a eso. Lamentablemente Boca es una vorágine y los procesos y proyectos no se llegan a cumplir, se cortan a la mitad, en meses".

Imposible no pensar en las palabras de Carlos Bianchi en 2009 -en lo que fue su presentación como mánager deportivo de Boca- a raíz de las declaraciones de Sebastián Battaglia...

Embed

Seguí leyendo en Golazo24

Argentina terminó con 12 años de sequía y se metió en el Mundial

Sandro Tonali vuelve a ser suspendido por apuestas deportivas

Boca: Por qué es ciclo cumplido para Darío Benedetto

Copa Argentina: Newell's quiere buscar el envión anímico