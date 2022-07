Insólito: A Sebastián Battaglia lo echaron en una YPF

image.png Sebastián Battaglia se despidió del plantel esta mañana (7/7) y contó que el Consejo de Fútbol lo despidió en una estación de servicio. (Foto: Captura Tyc Sports).

Al ser consultado por si creía que sus explosivas declaraciones por la falta de refuerzos terminó de expulsarlo del cargo, deslizó: "No, yo creo que lo de la conferencia se fue mucho más allá de lo que realmente fue. Ninguno de los jugadores me manifestó nada. Tuve la oportunidad de hablar con ellos y creo que los puedo mirar a la cara a todos. Eso es lo que me llevo. No sé si fue por eso, pero por lo menos de mi parte, no lo veo así".

A su vez, Sebastián Battaglia reconoció la presión que sobrevuela en el "Mundo Boca" por querer ganar la Copa Libertadores a toda costa.

"Estoy para tratar de hacer lo mejor y ganar la Libertadores era un objetivo. Si te ponés a pensar, desde el 2007 que no se gana. Nadie tiene la fórmula del éxito. La Libertadores en este club se transformó en algo obsesivo. Los procesos y los proyectos a veces son difíciles de mantener en el tiempo. Me voy muy conforme. En la Copa Libertadores fue un partido que me sentí identificado. La eliminación termina siendo por penales, en esta nos tocó quedar afuera".

El ex entrenador del 'xeneize' se mostró disconforme por la desprolijidad en su salida: por el escenario en el que se lo comunicó y por ser inmediatamente posterior a una eliminación en Copa Libertadores, un momento más que delicado para cualquiera que lo deba atravesar.

De esta manera, Battaglia se despide de la dirección técnica de Boca Juniors con dos títulos bajo el brazo: Copa Argentina y Copa LPF.

image.png El Consejo de Fútbol de Boca despidió a Sebastián Battaglia en una estación de servicio.

El entrenamiento de esta mañana en Ezeiza fue dirigido por Hugo Benajmín Ibarra, quien fue subido desde la Reserva boquense. El 'Negro' dirigirá el partido del próximo sábado (9/7) ante San Lorenzo en el estadio Pedro Bidegain y estará provisoriamente en el cargo hasta que Juan Román Riquelme decida el próximo entrenador.

Ricardo Gareca suena fuerte entre los candidatos a ponerse el buzo de DT de Boca Juniors, si es que este no renueva con la Selección peruana.

image.png

https://twitter.com/teti_miramar/status/1545061386337669122 Más allá del respeto que se le debió haber tenido a uno de los máximos ídolos del club, es entendible que a Battaglia lo hayan rajado en una estación de servicio.



Habrán pensado que no le daba la nafta para seguir dirigiendo. — Liam Gallagher (@teti_miramar) July 7, 2022

https://twitter.com/Mar__Cielo__/status/1545036561594695681 Cómo le faltaron el respeto a Sebastián Battaglia.

"Me echaron en una estación de servicio" Imperdonable.#AndateRiquelme — ar~Cielo (@Mar__Cielo__) July 7, 2022

https://twitter.com/LucasTorregrosa/status/1545066926182998018 Recién leo que echaron a Battaglia en una estación de servicio. Podés estar a favor o en contra del juego del equipo y decisiones del DT, pero echarlo con esa desprolijidad, justo desp de dar declaraciones con palos al CdF... Mmm. No son dueños de Boca ni más grandes que el club — (@LucasTorregrosa) July 7, 2022

https://twitter.com/RinconDeBoca/status/1545045204125638657 ¿Cómo van a despedir como DT de Boca a Sebastián Battaglia, hombre que ganó 17 títulos como jugador, en una estación de servicio? — Rincón Bostero (@RinconDeBoca) July 7, 2022

https://twitter.com/gravep/status/1545022370783584256 Habla Battaglia en minutos. Anoche fue despedido por Boca en una estación de servicio en Tigre. Hoy no lo dejan hablar adentro del club porque ya es un ex empleado. Le dijeron que tiene que hablar afuera de las instalaciones. El destrato de Boca a Battaglia es total. — Pablo Gravellone (@gravep) July 7, 2022

