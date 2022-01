A Juan Román Riquelme solo lo obsesiona una cosa

Yo nunca tuve una propuesta formal de Boca para seguir. Ni yo ni la gente que trabaja conmigo. Nunca pude tomar la decisión de seguir porque nunca tuve un contrato para analizar (...). Lo que más me dolió fue haberme ido como me fui. Jugué todos los partidos, me sentía muy cómodo, muy bien, que ayudaba mucho. Pasaron las semanas, mi papá no recibió ningún llamado y me volvieron a hablar, con lo mismo. Otra vez les dije que lo llamaran. No lo hicieron, había pasado un mes sin jugar, y un día me avisaron que 'si quería que no vaya más al club porque no iba a jugar más'. Les respondí que iba a cumplir mi contrato hasta el último día. Es más fácil pegarles a mi papá y a mí, pero ya sabemos cómo se manejan algunos", contó Pol Fernández sobre su pelea con la dirigencia de Riquelme Yo nunca tuve una propuesta formal de Boca para seguir. Ni yo ni la gente que trabaja conmigo. Nunca pude tomar la decisión de seguir porque nunca tuve un contrato para analizar (...). Lo que más me dolió fue haberme ido como me fui. Jugué todos los partidos, me sentía muy cómodo, muy bien, que ayudaba mucho. Pasaron las semanas, mi papá no recibió ningún llamado y me volvieron a hablar, con lo mismo. Otra vez les dije que lo llamaran. No lo hicieron, había pasado un mes sin jugar, y un día me avisaron que 'si quería que no vaya más al club porque no iba a jugar más'. Les respondí que iba a cumplir mi contrato hasta el último día. Es más fácil pegarles a mi papá y a mí, pero ya sabemos cómo se manejan algunos", contó Pol Fernández sobre su pelea con la dirigencia de Riquelme