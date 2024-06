Marcos Rojo reveló que lo llamó Leo Messi para sumarse al Inter de Miami

Marcos Rojo se defendió de las críticas por su expulsión

Marcos Rojo.webp Marcos Rojo se lesionó el isquiotibial

La doble amarilla y consecuente expulsión de Rojo a los 36 minutos del primer tiempo, no solo condicionó a Boca para el resto de un partido que le costó muchísimo y que terminó perdiendo 1 a 0. También instaló dudas sobre su profesionalismo: ¿Le faltó viveza y madurez para no jugar tan al límite? Las críticas que suscitaron su comportamiento no le fueron ajenas, y sobre eso también se refirió.

"Acepto las críticas, sé cómo es el juego. Si no fuera profesional, no hubiera hecho la carrera que hice, no hubiera jugado en los equipos que jugué y estar en el nivel que estoy. Jamás lo hice y jamás voy a jugar para hacerme expulsar. Siempre jugué así, soy muy impulsivo. No soy un mala leche. Jamás jugué para lastimar a nadie. Es un ataque, sin ponerme en víctima. El fútbol argentino es duro".

El ex Estudiantes y Manchester United también agregó: "Soy consciente de mi momento, de cómo estoy, de las cosas que paso y sufro, pero siempre tiro para adelante. Que quede claro eso, no pasa nada. Voy a aceptar este momento, voy a meterle y a seguir laburando, y tratar de mejorar en lo que pueda, seguir ayudando a Boca y todos mis compañeros, que es lo que siempre hago. Trabajo cada día que estoy disponible. Trato de dar el máximo y lo voy a seguir haciendo hasta el último día".

