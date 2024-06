Boca: Diego Martínez pasa la escoba

El segundo que ya le dieron salida es a Nicolás Valentini, ya que el jugador decidió no continuar la negociación con Boca y por orden de Juan Román Riquelme se lo dejó “colgado”. No solo eso, debido a esta situación problemática con el club, Javier Mascherano no lo convocó para los Juegos Olímpicos. Acá vemos reflejado el poder del presidente de Boca.