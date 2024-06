Eurocopa: Las figuras que se perderán el torneo

image.png

Paul Pogba (Francia)

El jugador francés no se lo pierde por lesión, ni por una cuestión táctica, sino porque está momentáneamente suspendido por doping en un partido que jugó con Juventus. El futbolista francés tiene una suspensión de 4 años y apeló al TAS, pero este no dará un veredicto antes de la Eurocopa. Así que con este es el segundo torneo de importancia que el talentoso mediocampista se pierde, ya que por lesión no asistió a Qatar 2022.

image.png

Mats Hummels (Alemania)

El eterno futbolista de Alemania (campeón del mundo en 2014) buscaba disputar su último torneo con su seleccionado, pero no va poder darse ese lujo. A pesar de haber sido una de las figuras y estandartes que llevaron al Borussia Dortmund a otra final europea (fue MVP en las dos semifinales ante el PSG de Mbappé) luego de 11 años, el entrenador del seleccionado teutón, Julian Nagelsmann, parece no convencerlo.

