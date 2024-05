Copa América: Pronósticos de casas apuestas, U24 y Grok

apuestas copa america.jpg

El pronóstico de Urgente24

Para nosotros no será Argentina el campeón, y no por un motivo futbolístico o porque no tenga equipo, sino por una simple razón motivacional. El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni está “empachado” de títulos, logró algo que ningún otro seleccionado argentino haya hecho, ser campeón de América, del duelo Conmebol-UEFA y del Mundo, agregando que en las finales venció al campeón de América vigente de ese momento, de Europa, y del Mundo en cada una de las finales. Esto le quita hambre a cualquier jugador, aunque siga con ganas de ganar. Por eso creemos que no será Argentina el campeón.