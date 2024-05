Festeja Scaloni: Alejandro Garnacho jugará la Copa América gracias a la FIFA

En tanto, los otros ausentes podrían ser Gerónimo Rulli (iría Walter Benítez), Juan Foyth (lo reemplazaría Nehuén Pérez) y Alejandro “Papu” Gómez (Giovani Lo Celso).

Alejandro Garnacho había sido “blindado” y había lanzado un polémico posteo a España

Alejandro Garnacho había sido “blindado” tras debutar en la Selección Argentina que le ganó a Bolivia 0-3 por las Eliminatorias para el Mundial 2026 y lanzó el miércoles 13/09/2023 un polémico posteo a España.

Garnacho ingresó para la Selección Argentina ante Bolivia por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026.

El joven delantero quedó blindado por la Albiceleste, lo cual celebró en sus redes sociales horas después del encuentro en La Paz.

Por supuesto, su posteo generó malestar en España, país donde nació el crack que sumó unos minutos en dicho encuentro.

Alejandro Garnacho lanzó un polémico posteo

“Argentina, SIEMPRE”, publicó en su cuenta de X –antes Twitter–, junto a unos emojis de corazón celeste y blanco, una foto del seleccionado campeón del mundo en Qatar 2022 en el vestuario.

En esa imagen, aparece su camiseta con la dorsal 17. La publicación cosechó casi 30 mil me gusta hasta la mañana del miércoles 13/09/2023.

Otra aparición en redes sociales

En la primera fecha de las Eliminatorias, Alejandro Garnacho también apareció en las redes sociales en el encuentro frente a Ecuador en el estadio Monumental.

“Blindaje” y otro provocador posteo

En ese momento, Lionel Messi anotó su golazo de tiro libre sobre el final y fue corriendo al banco de suplentes. En el video, el crack rosarino abraza directamente al joven del Manchester United.

Con sólo una historia, Garnacho causó furor y también bronca.

¿Por qué Alejandro Garnacho quedó blindado en la Selección Argentina?

Alejandro Garnacho Ferreyra, nacido en Madrid hace 19 años, 2 meses, y 11 días, pero con madre argentina (Patricia, de Córdoba), decidió representar a la Selección “Albiceleste”.

Si bien él mismo había afirmado que “No me hace falta jugar tres partidos”, ya no hay papeles que mirar, ni reglas a cumplir.

“Siempre argentino”, declaró quien milita en Manchester United de Inglaterra, que ya no podrá ser tentado por el seleccionado español.

A los 39’ del segundo tiempo de la goleada 3-0 ante Bolivia, el DT decidió mandarlo a la cancha por Nicolás González.

Garnacho tocó la pelota en cinco oportunidades, acertó cuatro pases y perdió una sola vez el balón, pero lo más importante fue asegurarse que para siempre representará a la celeste y blanca.

Alejandro Garnacho y otros juveniles como Matías Soulé, Nicolás Paz y Valentín Carboni son el futuro de Argentina.

Alejandro Garnacho entre Argentina y España

Cabe recordar que el delantero de 19 años debutó con la Albiceleste contra Australia en un duelo amistoso, también sumó minutos contra Indonesia e hizo lo propio contra el conjunto boliviano en La Paz.

Alejandro Garnacho representó a la Selección Sub 20 en cuatro oportunidades y marcó la misma cantidad de goles. En la Sub 19 española también tuvo rodaje pero sólo jugó tres cotejos y no convirtió.

