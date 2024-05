Boca va nuevamente en búsqueda del colombiano Diego Valoyes

El propio Valoyes dijo a fines del año pasado, ya como jugador del equipo mexicano, que era poco lo que faltaba para ser refuerzo Xeneize. “Es verdad que estuve cerca de Boca Juniors. No me dejaron, que es otra cosa. El presidente (Fassi) es el que decide eso. Si estuviera en mis manos, me hubiera quedado allá (en Argentina). Pero bueno, no dependía de mí”.

Boca necesita como agua las características de Diego Valoyes

Diego Martínez ya entrena a los jugadores de Boca Juniors. Al 11 de Diego Martínez le urge un extremo

Lo cierto es que, lo que parecía una historia cerrada, ahora podría escribir un nuevo capítulo. Aunque hay que manejarse con cautela. Los mercados de pases están repletos de rumores instalados por distintas partes que necesitan que esos rumores existan. Representantes, clubes, futbolistas... Aun así, una posible incorporación del colombiano al equipo de La Ribera suena muy lógica.

El conjunto de Diego Martínez necesita un su esquema un perfil de extremo, con características de 1 contra 1 y hábil para el mano a mano. Una posición que Boca necesita como agua, y que le escasea desde la lesión de Exequiel Zeballos, que sigue todavía en recuperación.

Lo curioso es que, desde su llegada a México, Valoyes solo ha disputado cuatro partidos. Es que el delantero ha sufrido una lesión en los isquiotibiales y se está recuperando. ¿Sú último cotejo en cancha? Octubre de 2023, frente a Monterrey.

