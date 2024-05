Copa Mundial de Clubes 2025: River casi con pasajes ¿y Boca?

El panorama para Boca, es otro. El hecho de no estar jugando la actual edición de la Conmebol Libertadores hace que no pueda sumar más puntos en la tabla Conmebol de los que ya tiene, pero aún así, está encaminado. El Xeneize no disputa esta competición desde el año 2007 cuando perdió ante Milan. La década del 2000 estuvo plagada de este tipo de torneos para los Bosteros pero hace ya 17 años no puede lograr campeonar en la Libertadores (perdió 3 finales).

¿Qué necesita Boca?

Hasta el momento, Boca tiene 71 puntos acumulados de la tabla del Mundial de Clubes de Conmebol. Su inmediato perseguido es Olimpia, quien ya no puede sumar más puntos y por ende los Xeneizes debe mirar a los que siguen que son:

Nacional de Uruguay ( 51 puntos ) : debe ganar los dos partidos restantes de fase de grupos, los dos de octavos y los dos de cuartos

51 puntos : debe ganar los dos partidos restantes de fase de grupos, los dos de octavos y los dos de cuartos Independiente del Valle (45 puntos): Debe ganar los dos partidos que restan de la etapa de grupos, los dos de octavos de final y clasificarse a semifinales con dos triunfos

(45 puntos): Debe ganar los dos partidos que restan de la etapa de grupos, los dos de octavos de final y clasificarse a semifinales con dos triunfos Cerro Porteño ( 46 puntos ) : Debe ganar los dos partidos que restan de la etapa de grupos, dos de octavos de final , los dos de cuartos de final y uno de semis

46 puntos : Debe ganar los dos partidos que restan de la etapa de grupos, dos de octavos de final , los dos de cuartos de final y uno de semis Bolívar: Debe ganar todos los partidos que quedan hasta la final. En ese caso, si se impone en la definición se clasificará al Mundial de Clubes como campeón y Boca podría conseguirlo por ranking junto a River, siempre y cuando uno de los equipos anteriormente mencionados no cumpla con su objetivo. Si la pierde, quedará con la misma cantidad de puntos que el xeneize y la Conmebol deberá aplicar un criterio de desempate (a definir).

Teniendo en cuenta el mundial de clubes del 2025, estos resultados deberian pasar para que Boca se quedé afuera.

Boca por ahora clasificaría por ranking con 71 puntos. (No suma más este año por no participar en la copa libertadores)



Boca por ahora clasificaría por ranking con 71 puntos. (No suma más este año por no participar en la copa libertadores) pic.twitter.com/rMskiPbfz4 — Bosterismo Al Palo (@DeBoke18) May 8, 2024

Pareciera difícil que Boca vaya a quedar fuera de la Copa Mundial de Clubes por la paridad que hay en Conmebol y lo difícil que es que un equipo gane tantos partidos consecutivos. En caso de que aluno de los equipos mencionados se consagre campeón, Boca pasará por ranking y si River es quien se consagra en la actual edición de la Libertadores, libera un cupo y le haría un "favor" (que no es tan favor) a Boca.

