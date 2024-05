"Me arrepiento": La dura revelación de Ariel Ortega

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/93juanfer/status/1415003615232733195&partner=&hide_thread=false "Gracias dios por hacerme hincha de River"

A 8 años del partido despedida del burrito Ortega. Imposible no extrañar tu magia en la cancha.pic.twitter.com/StbCDojJe1 — (@93juanfer) July 13, 2021

Ariel Ortega: "Me arrepiento de no haber sido más profesional"

"Ahora con 50 años me pongo a pensar y creo que habría logrado más cosas si no me hubiera equivocado tanto. Para ser jugador de fútbol hay un solo camino y es el de ser profesional al 100%. Con 50 años digo que podría, no digo haber sido más jugador, sino haber logrado más cosas por no equivocarme. A los 25 cometía errores que ahora digo 'qué tonto'. Me arrepiento de no haber sido más profesional",confesó en una charla con Sergio Goycochea en D-Selección.

Y agregó: "Hay entrenadores que te dan más confianza y te hacen sentir más cómodo. Yo siempre digo que si hubiese tenido a Bielsa a los 20 años, seguramente hubiese sido otro jugador diferente".

image.png Ariel Ortega.

Por otro lado refirió al presente del Millonario y plantó bandera con una fuerte banca al entrenador Martín Demichelis, cuestionado constantemente por los hinchas y silbado en el último encuentro de La Banda, que fue el pasado sábado 11/5 ante Central Córdoba (victoria 3-0).

"Después de ocho años de Gallardo, la gente quiere lo mismo. Martín está haciendo un gran trabajo y espero que los resultados lo acompañen. El primer campeonato que gana (Liga Profesional 2023) lo hace bien, los pasó a todos por arriba. Los armadores de juego y los delanteros bajaron un poco el rendimiento, por eso Martín no logra un patrón de juego", señaló.

image.png River ganó pero la gente hizo escuchar los silbidos a Demichelis.

Más contenido en Golazo24

Rodrigo De Paul sigue asegurando su lugar en la Selección Argentina

La Página Millonaria vs. sus lectores en el 'caso Martín Demichelis'

Mbappé: del frío de París al calor de Ancelotti, un DT que lo puede potenciar

Día Mundial del Entrenador de Fútbol: ¿Por qué se celebra hoy, 13 de mayo?

Godoy Cruz repudió a Fernando Niembro por utilizar mal su nombre