Godoy Cruz repudió a Fernando Niembro por utilizar mal su nombre

La historia del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba

“Nuestro nombre es una fusión del Club Godoy Cruz (nombre de la ciudad donde nos fundamos y donde actualmente tenemos nuestra sede social y el estadio Feliciano Gambarte) y el Club Bodega Antonio Tomba (que en su momento proporcionó la cancha donde jugábamos de locales). Por lo tanto, nuestro nombre completo es Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba”, describe el comunicado.

Los orígenes de la institución se remontan a 1921, cuando un grupo de amigos reunidos en el Bar Victoria decidieron fundar un proyecto que abarque diversas disciplinas: fútbol, gimnasia, ajedrez y boxeo. Feliciano Gambarte, personaje que le da nombre al estadio, fue entrenador físico de boxeo en los primeros años. La fusión con el Club Bodega Antonio Tomba recién se dio en 1930, y el nombre oficial se estableció recién en 1941.

GODOYCRUZREPUDIOAFERNANDONIEMBROPORUTILIZARMALSUNOMBREFOTO3.jpg Godoy Cruz de Mendoza emitió un fuerte comunicado contra Fernando Niembro por utilizar mal el nombre del club en el partido frente a Barracas Central.

Fernando Niembro se indignó al aire en ESPN: “Nadie se arrimó”

No es el primer escándalo que protagoniza Niembro desde que se sumó a las transmisiones de ESPN para la Liga Profesional. En el duelo de Copa de la Liga entre Atlético Tucumán y Gimnasia de la Plata, a la hora de relatar el tanto del 1-1 parcial por parte del “Decano”, Ruiz soltó el tradicional grito de gol. A continuación, el excompañero de Mariano Closs acotó que “el arquero hace un esfuerzo inmenso”, aunque se sorprendió porque ningún compañero fue a abrazar al delantero del “Decano”. Por lo tanto, aseguró que “Bajamich va solo, allá, ¿sí? Y nadie se arrimó... se ve que no están acostumbrados a cantar tantos goles los tucumanos, ¿no?”.

El comunicado completo de Godoy Cruz

“Somos conscientes que conocen nuestro nombre completo. Representamos con orgullo a nuestra región en los torneos de AFA desde 1974 donde disputamos nuestro primer Nacional. Jugamos 13 temporadas seguidas en la segunda categoría del fútbol argentino y llevamos 17 años ininterrumpidos en Primera. Hemos participado en 5 Copas Libertadores y 2 Sudamericanas. Somos el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba.

Entendemos que, a veces, por desconocimiento, pueden cometerse errores en cuestiones tan importantes como la identidad, el nombre o el origen. Por eso, queremos explicar el nuestro para que, de ahora en adelante, lo mencionen correctamente y comprendan su significado.

Nuestro nombre es una fusión del Club Godoy Cruz (nombre de la ciudad donde nos fundamos y donde actualmente tenemos nuestra sede social y el estadio Feliciano Gambarte) y el Club Bodega Antonio Tomba (que en su momento proporcionó la cancha donde jugábamos de locales). Por lo tanto, nuestro nombre completo es Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba. Si es demasiado largo y desean abreviarlo, pueden llamarnos Godoy Cruz, Tomba o Expreso.

Representamos a la clase trabajadora de la región, una mezcla de obreros municipales y trabajadores vitivinícolas. Nada nos fue regalado; todo ha sido fruto de esfuerzo, trabajo y cariño.

Llamarnos simplemente Godoy es como llamar Nueva a Nueva Chicago o All a All Boys. Así como no se les ocurriría llamar Tristán a Tristán Suárez o Dock a Dock Sud. A veces nos cuesta creer que nos llamen sólo Godoy. Por eso, elegimos el camino de la explicación, sabiendo que a veces resulta difícil mirar más allá de la General Paz.

Sin embargo, queremos destacar que muchos periodistas nos tratan con respecto e incluso difunden y comparten todas nuestras actividades.

Para muchos de nuestros hinchas, socios y seguidores, este tema puede resultarles molesto, mientras que para otros no tanto. Sin embargo, más allá de estas opiniones temporales, nuestro nombre tiene una historia que el 1° de junio cumplirá 103 años y representa a muchas personas. Por eso, sólo pedimos el gesto mínimo de respeto de ser llamados por nuestro nombre completo, sin menoscabos ni menciones despectivas.

Somos el Club Deportivo Godo Cruz Antonio Tomba y, al igual que a usted le gusta que lo llamen por su nombre o apodo, nosotros también lo preferimos. Es sólo cuestión de sentirnos orgullosos de todo lo que nuestra identidad representa”.

Barracas Central le ganó por la mínima a Godoy Cruz en Mendoza

Godoy Cruz fue sorprendido este último sábado 11/05 por un Barracas Central que inició con todo la Liga Profesional de Fútbol 2024: lo venció por 1-0 en un encuentro que tuvo lugar en el Estadio Feliciano Gambarte y contó con el arbitraje de Silvio Trucco.

El único gol del encuentro fue convertido por Alexis Domínguez a los 84’ y, de esta manera, cortó una racha de 3 partidos sin victorias para el Guapo.

Cabe recordar que el conjunto de Mendoza venía de una sorpresiva eliminación en los cuartos de final de la Copa de la Liga ante Vélez. Si bien era uno de los favoritos a llevarse el título, cayó 2-1 ante el Fortín y debió despedirse del torneo, pero con una excelente actuación durante la primera fase.

En tanto, los dirigidos por Alejandro Orfila -que también llegaron a los cuartos- venían de caer ante Estudiantes por un contundente 3-0 que terminó con la ilusión del Guapo.

Embed - GODOY CRUZ 0 - 1 BARRACAS | Resumen del partido | #TorneoBetano 2024

