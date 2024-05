La Página Millonaria vs. sus lectores en el 'caso Martín Demichelis'

No hubo dos Napoleones en la historia. Hubo, sí, otros líderes. Carlomagno, Julio César, la mismísima Cleopatra, Simón Bolívar o Abraham Lincoln. No habrá dos Marcelo Gallardo. Hoy es tiempo de Martín Demichelis. No hubo dos Napoleones en la historia. Hubo, sí, otros líderes. Carlomagno, Julio César, la mismísima Cleopatra, Simón Bolívar o Abraham Lincoln. No habrá dos Marcelo Gallardo. Hoy es tiempo de Martín Demichelis.

Claro que la opinión del hincha de River vale. Y no solo eso: tiene un altísimo porcentaje de incidencia en la mesa chica de la dirigencia. Pero el hincha, se sabe, es cambiante. Como dicen por ahí: seamos buenos entre nosotros. Si hasta en el final del primer ciclo de MG había murmullos porque el equipo no jugaba bien, si hasta algunos preferían su salida a un desgaste sin sentido que salpicara tanta épica y orgullo, tanto renacer, tanta historia vuelta a ser.

¿Fueron los silbidos que recibió ayer, cuando la voz del estadio lo nombró durante la formación de River, una sentencia? No. ¿Fueron un síntoma? Sí. A muchos hinchas no les deja la panza llena el nivel del equipo. Pero, ¿qué parte del todo de lo que hoy ocurre le corresponde a él? ¿Cuánto de que un lateral no cierre, un central erre o un delantero la tire afuera? ¿El liderazgo, tal vez? Se aprende, como aprendés vos, hincha de River, después de equivocarte (una y otra vez) en tu trabajo.

77 partidos tienen Martín Demichelis como DT de River. 3 títulos ganados. 1 triunfo resonante en Brasil. 2 contra Boca. Acá y allá. ¿Derrotas impensadas? Sí. Como las tuvo el equipo en el ciclo anterior y ni que hablar en otros tiempos. ¿Tiene que mejorar Martín Demichelis como entrenador? CLARO QUE SÍ. Tonto sería negarlo y los silbidos que ayer escucharon todos y él más que nadie, así lo quisieron hacer saber. Pero el hincha de River no debe permitirse esto que le queda bien a los demás hinchas de los clubes del fútbol argentino. A River no, porque es el Más Grande, lejos. Por eso en River se exige – y así debe ser- a la altura de esa vara. El hincha tiene que expresarse a la altura del prestigio de la institución y de ellos mismos, los que hace 55 partidos consecutivos llenan el estadio Monumental con 85 mil personas alentando. (...)".

Pregunta: ¿Y cuál sería el mecanismo apropiado, según La Página Millonaria, para que el simpatizante exprese su malestar con Demichelis? Si es la propuesta, al menos debería sugerir las herramientas.

El rechazo

En la web riverplatense siempre hay una gran participación de los simpatizantes. Desde hace tiempo hay quejas sobre las decisiones del DT. La novedad es que de la web pasaron a las tribunas renovadas del MAS Monumental. El reclamo de La Página Millonaria provocó algunas reacciones negativas. Y con argumentos. Por ejemplo:

Ruben Arru: "Está nota parece escrita por el representante de Demichelis. Se acabó la mentira y no pueden frenar la opinión del hincha. Los sibidos irán subiendo, la prensa lo multiplicará y los dirigentes deberán tomar decisiones. Unos silbidos tímidos por ahora mirá lo que provocaron. Lo que se viene ahora en los próximos partidos.!!! Y que está página oficialista sigan haciendo encuestas."

Gatica Lover: "Yo diría que en RIVER: CONFORMISMO NO."

Ruben Kraus: "Quien dijo que no se lo puede silbar a un técnico cuando sigue tomando malas decisiones partido tras partido??? Somos socios y tenemos derecho de calificar el trabajo de nuestro técnico a quien le pagamos el sueldo con nuestros abonos de plateas y pago mensual de nuestras memebresías. Se equivocó trayendo al muerto de Rondón, se lo dijimos en estas páginas mil veces, hasta que tarde se dió cuenta que era un jugador mediocre del montón, sin sangre y que tenía 2 durmientes en vez de botines. También se lo venimos diciendo que Herrera no va más al igual que Enzo Díaz, ambos de lo peor en River desde hace largo tiempo y siguen jugando. Barco es desastroso, da todos los pases mal y a destiempo y ayer después de perderse 5 goles metió uno de carambola. Está claro porque silvamos a Demichelis!!!! Si lleegamos a entrar al Mundial de Clubes vamos a ir a competir con este equipo sin alma que se derrumba en los segundos tiempos??? Falta de estado físico, actitud y dirección técnica!!!"

Roberto: "Está bien que la gente silbe y con razón. Este incipiente técnico no està a la altura de River, no tiene idea y encima con ayudantes que forman parte del decorado... Hace todo mal, no se entienden formaciones y cuando hace los cambios, y a Dios gracias se fue Rondon, de lo contrario este burro lo pondría de titular y Borja afuera... Espero pronto se vaya a su lugar en Europa."

Gustavo Nicolussi: "Si un DT necesita que lo blinden mediáticamente es porque no está a la altura... Al que escribe esto, que no lo firma, le preguntaria qué va a pasar mañana... Va a salir la maestra de 7mo. grado a decir que es buen pibe? Va a salir un excompanero del BM a decir que está muy capacitado? El relator 'piedra' de ESPN va a decir que es injusto silbarlo tambien? A mi me importa muy poco lo que jugó, lo que ganó, si es hincha o no... a mi me importa que rinda por lo que hace HOY. Y este DT en 17 meses no hizo nada a la altura de la institución, ni de la fortuna que cobra. Asi que dejen de intentar blindarlo, que es contraproducente muchachos."

Sebastián Romeo: "Usted nos va a decir lo que hay que hacer a los hinchas de River? Fíjese bien. Se lo silbó y por primera vez puso un equipo medianamente decente. Por fin sacó al burro de Herrera y los puso a Ruberto y a Mastantuono. A este último, que fué quien le salvó un partido y lo rescompensó relegandolo y diciendo que le faltaba. A Demichelis se lo recibió con los brazos abiertos, y hasta acá, más allá de algun titulo, viene haciendo todo lo contrario a lo que dijo, que es respetar los valores del club. Todavía está a tiempo de cambiar estas actitudes."

Soldado_raso: "Esta pagina se está convirtiendo en La Nacion de Milei, en la Pagina/12 del kirchnerismo. Plagado de notas de opinion totalmente sesgadas y en defensa acérrima no sólo del cuerpo tecnico sino tambien de la gestión. La gestión que gastó 15 palos en Villagra y Fonseca. Y acá tenemos a Daiana, Distasio y varios más ciber-militando eso. No son periodistas ustedes, son mercenarios a disposicion de la gestión de turno."

Ariel Lira: "Cuando ves que en los medios de comunicacion tipos hinchas de Boca como Vignolo, Pasman, son los primeros que hacen editoriales defendiendo a Demichelis te das cuenta que ellos estan chochos con este proyecto. Que se quede este cuerpo tecnico 2 años más, para el hincha de Boca va a ser una alegria. Para la mayoria riverplatense, no."

A favor de Martín Demichelis

Gustavo Bellavigna (le responde a Sebastián Romeo): "Amigo, si tenés una opinion tan clara de lo que hay que hacer hacé el curso de técnico y proponete para dirigir algun equipo. Seguro que vas a tener éxito. Es fácil hablar desde la tribuna sin ninguna responsabilidad. Así no se comporta un hincha de River con un técnico formado futbolisticamente en River, capacitado profesionalmente, que dejó una vida recómoda en otro lugar donde tenia prestigio y una vida solucionada en todo sentido para asumir el desafío de remplazar a Marcelo Gallardo tan idolatrado con el cual se ganaron muchos títulos importantes. Pero también perdimos muchos partidos que dieron verguenza perder. Un abrazo y espero pronto nos encontremos celebrando algun partido importante o algun titulo. Somos hinchas de uno de los clubes más importantes del mundo, con una gran hinchada, un estadio fenomenal y siempre lleno. Sigamos empujando todos juntos. No demos que hablar. Acordate que hace no mucho tiempo nos tildaban de hinchada pecho frio y ahora todaos tiemblan cuando vienen al Monumental."

Daniel Porta: "A Cappa lo silbaron? A Simeone lo silbaron? A JJ lo silbaron?".

