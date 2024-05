Pablo Toviggino vs. Daniel Scioli: SAD, Estatuto de AFA, DNU y CSJN

El club verde y blanco de calle 31 entre 510 y 511 y con 96 años en sus espaldas, fue rechazado mediante la resolución de la Mesa Directiva Nº 6 0 /2024, firmada por el presidente Mario Saravia, el vicepresidente Emiliano Perlini, el presidente del colegio arbitral Diego Brindesi, y la presidenta del Honorable Tribunal de Penas, Daiana Quintana.

Los dirigentes de la Liga Costera del Río de La Plata respaldaron su decisión en el inciso 2 del artículo 10 del estatuto de AFA, que indica que los clubes “deberán revestir el carácter de asociaciones civiles sin fines de lucro”, por lo que, en caso contrario, la desafiliación es inmediata.

Lentamente -o no tan lentamente, quizás- comienza a instalarse la necesidad / posibilidad de rediscutir el Estatuto de AFA. Y es a propósito de una entidad casi inexistente. No debería festejar Pablo Toviggino, el N°2 de AFA.

Vamos a los acontecimientos.

Daniel Scioli / Julio Garro / Manuel Adorni

Todo comenzó con un festejo, quizás muy anticipado. Y que alertó los rechazos.

Felicitaciones a todos los socios del Club Hernández por este paso importantísimo para el desarrollo de la institución

Son los socios los que deben elegir libremente el modelo de administración que quieran para su Club.

— Julio Garro (@JulioGarro) May 11, 2024

Probablemente buscando un triunfo para el presidente Javier Milei, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, quien conoció las SAD en Brasil, donde fue embajador, respaldó el tema. Es muy posible que las SAD comiencen por clubes de volumen reducido antes que por grandes unidades deportivas. La cuestión es que sea ajustado a las normas vigentes.

En un debate con el presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, la AFA le prometió a la opinión pública novedades acerca de la organización jurídica de los clubes, aunque todavía no ocurrieron novedades.

Precisamente desde La Plata, capital de la Provincia de Buenos Aires, de la que Scioli fue gobernador durante 8 años y donde existe el flamante campeón de la Copa de la Liga, Estudiantes, llegó esa novedad.

Scioli posteó:

"ÚLTIMO MOMENTO | los socios asambleístas del club Centro de Fomento José Hernández de La Plata, aprobaron la posibilidad de que capitales externos inviertan en el fútbol. Esta es la importancia de la implementación de las SAD. Los socios eligen en libertad. Las inversiones privadas pueden ser un instrumento para aportar a los clubes crecimiento institucional, deportivo, de infraestructura y social. Felicito a sus socios por esta iniciativa y a @JulioGarro."

(Julio Garro fue el intendente de La Plata durante 2 mandatos y ahora es subsecretario de Deportes de la Nación).

ÚLTIMO MOMENTO | los socios asambleístas del club Centro de Fomento José Hernández de La Plata, aprobaron la posibilidad de que capitales externos inviertan en el fútbol.

Esta es la importancia de la implementación de las SAD. Los socios eligen en libertad.



Esta es la importancia de la implementación de las SAD. Los socios eligen en libertad.



— Daniel Scioli (@danielscioli) May 11, 2024

Pero más tarde Julio Garro denunció un boicot, quizás ordenado por AFA, contra el Centro de Fomento:

"ESTO ES UN ESCÁNDALO! Los chicos volviendo con la ropa puesta pero sin poder jugar. Los mandaron de vuelta al Club. Es un escándalo. Los Clubes tienen derechos y están avalados por el DNU para ser libres y elegir el tipo de administración que quieran. Los socios eligen libremente en la asamblea y lo castigan con la expulsión. Esto es vergonzoso".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Liga Costera Rio de La Plata (@ligacosterariodelaplata)

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se sumó al reclamo por el Centro de Fomento:

"Los socios del Club Hernández decidieron darle impulso al desarrollo de su institución: en libertad han decidido elegir el modelo de administración que consideran mejor para su club. En respuesta a su libertad de elección, la Liga a la que corresponde habría decidido desafilarlos. Fin."

Los socios del Club Hernández decidieron darle impulso al desarrollo de su institución: en libertad han decidido elegir el modelo de administración que consideran mejor para su club.

En respuesta a su libertad de elección, la Liga a la que corresponde habría decidido…



— Manuel Adorni (@madorni) May 11, 2024

Pablo Toviggino

Sin embargo, en su posteo, Toviggino, el responsable de Finanzas de AFA y titular de la Liga Federal, los clubes del interior que resultan la 'masa crítica' electoral de Tapia, ubicó el rechazo del Centro Fomento en una cuestión normativa no política.

"ÚLTIMO MOMENTO !!! PARA PARA !!! El Secretario de Deportes de la República Argentina, es un Burro !!! El Club Centro de Fomento José Hernández de La Plata, intentó afiliarse a la Liga Amateur Platense y fue RECHAZADO !!! Por lo consiguiente NO CORRESPONDE ni tampoco INTEGRA oficialmente, la estructura del Fútbol Argentino, ya que se encuentra fuera de su jurisdicción deportiva. Razón por la cual su pertenencia al Consejo Federal del Fútbol Argentino NO EXISTE !!! No quiero dejar de destacar el esfuerzo que hace el Secretario de Deportes de la Nación y le recomiendo como compañero (aunque realmente nadie sabe si es, Compañero, Correligionario o Libertario) que para la próxima oportunidad intenté afiliar a un Club Profesional del Fútbol Argentino, que son los que disputan Torneos Oficiales de la Asociación del Fútbol Argentino. Solo para tu información, son 151 Clubes o Instituciones Profesionales a lo largo y ancho del país, para hacer el intento, ánimo que vos podes!!! En fin…. Así Estamos!!!".

— Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) May 11, 2024

El problema es que Toviggino es demasiado activo como vocero 'ad-hoc' de AFA, y podría estar dando fundamentos a reclamos contra AFA en la Justicia Civil y Comercial, o bien en la Inspección General de Justicia. Por ejemplo, cuándo y por qué motivo ocurrió el rechazo de la afiliación del Centro de Fomento. Y la discriminación que podría estar ocurriendo en contra de la libertad de asociación.

Tal como ser quejó Garro, todo remite al DNU 70/23, que contempla a las SAD pero que en ese capítulo se encuentra suspendido en forma provisoria. Es evidente que viene una nueva batalla en Tribunales por ese tema. Tal como sucede en otras temas, terminará en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El presidente de la CSJN, Horacio Rosatti, es autor de una extensa y documentada biografía de Boca Juniors.

No es tema terminado. Quizás haya revisión de lo que falló la Cámara de San Martín, con las firmas de los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Fernández, cuando ratificó el fallo dictado por el juez federal Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, en donde se dispuso “la suspensión de los artículos 335° y 345° del Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 70/2023″, que establecía el marco para las SAD. Quizás.

