Clarín no actualizó la info: AFA regresó de Campana a Santiago del Estero

Sin embargo, al no estar firme esa decisión, Campana resolvió reenviar las actuaciones hasta que se complete correctamente el trámite procesal correspondiente.

Clarín

Esta info actualiza lo que denunciaba Daniel Santoro en Clarín, pero que ahora quedó viejo:

"El juez de Santiago del Estero Sebastián Argibay desestimó este martes el pedido del fiscal Pedro Simón de detener al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, por el presunto delito de lavado de dinero y liderazgo de una asociación ilícita para sustraer fondos a la entidad madre del fútbol argentino.

En una maniobra, el magistrado santiagueño se declaró incompetente al mediodía de este martes 21/04 y le envió la causa al juez de Zárate, Adrián González Charvay. Se trata de una cadena de decisiones judiciales tomadas algunas con diferencias de minutos. Argibay, quien años atrás había validado la tercera reelección de Gerardo Zamora como gobernador, notificó a las partes de su resolución a las 13:07 y la Cámara Federal de Tucumán lo apartó a las 13:55.

Argibay tomó la decisión con una rapidez inusitada justo antes que la Cámara Federal de Tucumán votara la recusación pedida por el fiscal Simón porque su hija hizo negocios con el hermano de Toviggino. De esta forma, se interpretó en fuentes judiciales, que se le dio una "ventana de tiempo" a Argibay para que mandar la causa al juzgado de Zárate-Campana.

De todos modos, el fiscal Simón apelará dentro de los próximos días la polémica decisión de Argibay a la Cámara Federal de Tucumán que le corresponde por jurisdicción judicial. Es decir, que las decisiones de Argibay no están firmes aún.

De esta forma, la misma Cámara Federal de Tucumá deberán decidir -tras la apelación de Simón- sobre su requerimiento de instrucción que incluye los pedidos de detención.

En una resolución de 39 páginas a la que accedió Clarín, el juez Argibay desestimó el requerimiento de instrucción formulado por el fiscal Simón y declaró la incompetencia territorial de su juzgado y envió la causa al juez de Zárate-Campana.

Argibay, recién llegado de vacaciones en Miami, en una resolución de 39 páginas analizó el requerimiento del fiscal de 180 páginas, afirmó que “la misma no logra traducirse en la descripción de un hecho penalmente delimitado en los términos exigidos por el ordenamiento procesal”.

“El requerimiento no individualiza, con el grado mínimo de precisión necesario, actos concretos de disposición patrimonial que puedan ser considerados típicamente relevantes, ni describe operaciones específicas que permitan identificar de manera clara el núcleo fáctico de la imputación", agregó.

De este modo, "el relato fiscal no presenta un hecho histórico individualizado, sino una construcción general de carácter sistémico, en la que la imputación se diluye en una descripción amplia de relaciones económicas y societarias, sin que sea posible identificar un acontecimiento específico susceptible de verificación empírica y de posterior subsunción normativa”, afirmó.

Argibay analizó el requerimiento de instrucción de Simón –es solo para la apertura de una causa- como si fuera un pedido de procesamiento. (…)".

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