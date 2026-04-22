El Superclásico no solo terminó con la victoria de Boca sobre River por 1-0 sino también con un verdadero escándalo. El penal no sancionado por el empujón de Lautaro Blanco a Lucas Martínez Quarta generó mucha bronca en la dirigencia del Millonario y es por eso que llegó un pedido a la AFA al cual Chiqui Tapia dio el OK.
ROSCA INTERNA
River pidió, Tapia aceptó y AFA le dio la mejor noticia al Millonario: "Nunca más"
Luego del polémico Superclásico y la derrota contra Boca, River realizó un fuerte pedido en AFA al que Chiqui Tapia dio el OK.
En todo el mundo River quedó mucha bronca por lo que fue la decisión de la terna arbitral del Superclásico de no cobrar penal por el empujón de Lautaro Blanco a Lucas Martínez Quarta. Se esperaba que haya una voz dirigencial que evidencia la molestia del Millonario pero en lugar de eso prefirieron moverse en silencio con un pedido formal.
Para la dirigencia de River el gran apuntado no fue Darío Herrera, árbitro principal del partido, sino Héctor Paletta que fue el encargado de manejar el VAR. Es por eso que entre las últimas horas del lunes y primeras horas del martes hubo un llamado a las altas esferas de la AFA para proscribir al juez y que nunca más vuelva a estar designado a los partidos del Millonario, algo que Chiqui Tapia aceptó.
AFA aceptó el pedido de River
“Héctor Paletta no va a dirigir nunca más a River. Me lo confirmaron del lado de AFA y del lado de River. Hubo comunicación de River a la AFA diciendo ‘no nos pueden faltar más el respeto no nos puede dirigir este chico que es hincha de Boca confeso’”, relató Hernán Castillo en su programa de Love Stream.
De esta manera queda claro que la molestia más grande de River es con Héctor Paletta y no con Darío Herrera. Desde AFA buscaron bajarle el tono a la situación y le dieron el visto bueno para que el árbitro VAR ya no sea parte de los encuentros del Millonario más allá de que para la cúpula del arbitraje es considerado uno de los mejores en el video arbitraje.
Héctor Paletta habló del pedido de River
Por su parte, Héctor Paletta rompió el silencio y ante las acusaciones de que es hincha de Boca fue terminante. “Yo no soy fanático de ningún club de fútbol. Nosotros somos cuatro varones y tengo un hermano hincha de Boca y otro hincha de River. Esa declaración que se escuchó que ‘en mi familia somos todos de Boca’, se cae”, afirmó con C5N. Cabe recordar que Gabriel Paletta, hermano de Héctor, afirmó en 2007: “Toda mi familia es hincha de Boca”.
En cuanto al pedido de River en AFA, Héctor Paletta se hizo el desentendido. “La verdad que no sé si pidieron que no dirija más, a mí AFA no me notificó nada. Si un árbitro toma una decisión arbitral contraria a lo que vos pensás y vas a pedir que no te dirija, entonces todos los fines de semana vas a pedir que un árbitro no te dirija más”, expresó.
Por último, Héctor Paletta fue contra la dirigencia de River. “Hubo errores, hay errores y va a seguir habiendo. Ellos tienen que salir a responder por sus hinchas por la presión que tienen. A mí nadie me informó nada. Yo a River lo he dirigido muchos partidos. Como VAR FIFA me ha tocado muchos partidos dirigir a River. Pareciera que están buscando algo más”, sentenció.
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