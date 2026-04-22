River pidió, Tapia aceptó y AFA le dio la mejor noticia al Millonario: "Nunca más"

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Héctor Paletta habló del pedido de River

Por su parte, Héctor Paletta rompió el silencio y ante las acusaciones de que es hincha de Boca fue terminante. “Yo no soy fanático de ningún club de fútbol. Nosotros somos cuatro varones y tengo un hermano hincha de Boca y otro hincha de River. Esa declaración que se escuchó que ‘en mi familia somos todos de Boca’, se cae”, afirmó con C5N. Cabe recordar que Gabriel Paletta, hermano de Héctor, afirmó en 2007: “Toda mi familia es hincha de Boca”.

En cuanto al pedido de River en AFA, Héctor Paletta se hizo el desentendido. “La verdad que no sé si pidieron que no dirija más, a mí AFA no me notificó nada. Si un árbitro toma una decisión arbitral contraria a lo que vos pensás y vas a pedir que no te dirija, entonces todos los fines de semana vas a pedir que un árbitro no te dirija más”, expresó.

Por último, Héctor Paletta fue contra la dirigencia de River. “Hubo errores, hay errores y va a seguir habiendo. Ellos tienen que salir a responder por sus hinchas por la presión que tienen. A mí nadie me informó nada. Yo a River lo he dirigido muchos partidos. Como VAR FIFA me ha tocado muchos partidos dirigir a River. Pareciera que están buscando algo más”, sentenció.

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