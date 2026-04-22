Mostaza Merlo destrozó sin piedad a un jugador de River: "Es blandito"

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El planteo de Coudet y la ausencia de Fausto Vera

Más allá de hablar de Kendry Páez, Mostaza Merlo se refirió al planteo de Eduardo Coudet, un plan que no le resultó. “Coudet puso jugadores para tener la pelota, la tuvo por momentos pero le faltó profundidad y llegada. Después le costó ser contundente”, aseveró el ex entrenador de River.

Por último, Mostaza Merlo remarcó que River tuvo ausencias importantes por lesiones como Fausto Vera, lo que terminó condicionando su funcionamiento. “Jugador importante. Lo conozco de Argentinos. Un jugador con técnica, llegada y con mucho panorama. Se lesionó justo en el partido anterior. Hace un buen complemento con Aníbal Moreno”, concluyó.

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