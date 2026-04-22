AL HUESO
Mostaza Merlo destrozó sin piedad a un jugador de River: "Es blandito"
Mostaza Merlo analizó la derrota de River contra Boca y apuntó directo contra un jugador del Millonario.
Más allá de que ya pasaron tres días el Superclásico dejó mucha tela para cortar en River, además de hablar de la polémica que se generó por el empujón de Lautaro Blanco a Lucas Martínez Quarta y el penal no sancionado, también se puntualizó en la falta de carácter y de personalidad de los jugadores que hoy en día representan al Millonario.
Mostaza Merlo liquidó a Kendry Páez
En diálogo con Radio La Red, Mostaza Merlo fue directo al hueso y apuntó contra Kendry Páez, ecuatoriano de 18 años que fue titular en River contra Boca y la realidad es que tuvo un rendimiento muy por debajo de lo esperado. “Yo pensé que Páez no iba a jugar porque jugó un ratito contra Carabobo. Jugó un rato bien y nada más, lo vi las veces que entró y es un jugador blandito”, expresó sin pelos en la lengua.
Cabe señalar que Kendry Páez no venía siendo tenido en cuenta por Eduardo Coudet hasta lo que fue su ingreso contra Carabobo por la Copa Sudamericana la semana pasada. El zurdo tuvo un muy buen ingreso y demostró un desparpajo diferente en la ofensiva, mientras que otros futbolistas como Ian Subiabre estaban en el debe en cuanto a su rendimiento. Es por eso que el ex Chelsea se ganó un lugar contra Boca.
Kendry Páez comenzó el Superclásico generando mucho entusiasmo pero luego de dos jugadas se apagó completamente y dejó de ser una herramienta importante para el ataque de River. Es por eso que finalmente Eduardo Coudet lo sacó del campo para que ingrese el juvenil Joaquín Freitas.
El planteo de Coudet y la ausencia de Fausto Vera
Más allá de hablar de Kendry Páez, Mostaza Merlo se refirió al planteo de Eduardo Coudet, un plan que no le resultó. “Coudet puso jugadores para tener la pelota, la tuvo por momentos pero le faltó profundidad y llegada. Después le costó ser contundente”, aseveró el ex entrenador de River.
Por último, Mostaza Merlo remarcó que River tuvo ausencias importantes por lesiones como Fausto Vera, lo que terminó condicionando su funcionamiento. “Jugador importante. Lo conozco de Argentinos. Un jugador con técnica, llegada y con mucho panorama. Se lesionó justo en el partido anterior. Hace un buen complemento con Aníbal Moreno”, concluyó.
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