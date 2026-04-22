Héctor Paletta habló del polémico River-Boca: "Existió un contacto, pero..."

Héctor Paletta agregó además que hubo una exageración por parte del zaguero de River. “Lucas Martínez Quarta exagera la caída. Se queda en el piso tomándose la espalda, como si le hubieran dado un golpe muy fuerte. La verdad es que había elementos suficientes para respaldar la decisión tomada en el campo”, expreso el árbitro, que avaló la determinación de Darío Herrera en el campo.

Héctor Paletta desmintió ser hincha de Boca

Por otra parte, Héctor Paletta habló sobre las versiones que marcan que es hincha de Boca, algo que desmintió categóricamente. “Yo no soy fanático de ningún club de fútbol. Nosotros somos cuatro varones y tengo un hermano hincha de Boca y otro hincha de River. Esa declaración que se escuchó que ‘en mi familia somos todos de Boca’, se cae”, aseveró.

Por último agregó: “En la previa se tomaron mucho de eso, pero la realidad es que también estuve en un Superclásico donde ganó River en el último minuto. Yo estaba en el VAR cuando se le anuló un gol a Milton Giménez por una mano”, concluyó.

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