Ya pasaron tres días del Superclásico que terminó con victoria de Boca por 1-0 sobre River, pero la polémica sigue en el aire. La jugada más discutida fue el presunto penal de Lautaro Blanco contra Lucas Martínez Quarta, el cual no fue sancionado, y ahora el que rompió el silencio fue Héctor Paletta, árbitro VAR del encuentro.
ROMPIÓ EL SILENCIO
Héctor Paletta habló del polémico River-Boca: "Existió un contacto, pero..."
Héctor Paletta, árbitro VAR del Superclásico, habló sobre el empujón de Lautaro Blanco a Lucas Martínez Quarta en el Superclásico.
En las últimas horas se habló y mucho de Héctor Paletta ya que fue señalado por todo el mundo River por no haber llamado a Darío Herrera a revisar en el VAR el empujón de Lautaro Blanco a Lucas Martínez Quarta en los últimos instantes del partido. La bronca del Millonario es tan grande con el colegiado que la dirigencia encabezada por Stéfano Di Carlo realizó un pedido en AFA para que no sea designado nunca más en los encuentros venideros de La Banda.
La explicación de Héctor Paletta
En medio de la polémica, ahora el que salió a hablar fue el propio Héctor Paletta, quien dio su explicación sobre la decisión que tomó al observar el empujón de Lautaro Blanco a Lucas Martínez Quarta. “Ese contacto no fue con suficiente fuerza... Sigo sosteniendo, después de ver las imágenes, que no hay evidencia para corregir una decisión de campo ”, comentó en primer lugar.
Dialogando con C5N, el árbitro remarcó una y otra vez que no ve fuerza suficiente para que la acción será merecedora de penal. “Es una jugada gris. Hubo un equipo arbitral en campo que evaluó la acción y consideró que existió un contacto, pero que no era suficiente ni tenía la intensidad necesaria como para derribar de esa manera al defensor. En las imágenes, yo coincidía con esa apreciación”, afirmó.
Héctor Paletta agregó además que hubo una exageración por parte del zaguero de River. “Lucas Martínez Quarta exagera la caída. Se queda en el piso tomándose la espalda, como si le hubieran dado un golpe muy fuerte. La verdad es que había elementos suficientes para respaldar la decisión tomada en el campo”, expreso el árbitro, que avaló la determinación de Darío Herrera en el campo.
Héctor Paletta desmintió ser hincha de Boca
Por otra parte, Héctor Paletta habló sobre las versiones que marcan que es hincha de Boca, algo que desmintió categóricamente. “Yo no soy fanático de ningún club de fútbol. Nosotros somos cuatro varones y tengo un hermano hincha de Boca y otro hincha de River. Esa declaración que se escuchó que ‘en mi familia somos todos de Boca’, se cae”, aseveró.
Por último agregó: “En la previa se tomaron mucho de eso, pero la realidad es que también estuve en un Superclásico donde ganó River en el último minuto. Yo estaba en el VAR cuando se le anuló un gol a Milton Giménez por una mano”, concluyó.
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