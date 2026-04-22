Sebastián Pareja quedó en el ojo de la tormenta en medio de la interna del Gobierno

La funcionaria que ligó la crítica es Celsa Ramírez quien junto a la jueza Virginia Núñez Gelvez avanzaron con las primeras dos indagatorias de un total de 11 imputados que serán citados durante esta semana. “No es una cuestión política, hay una situación violenta desde las redes”, señalaron fuentes con acceso al expediente a La Nación.

Sarubbi Benítez despegó al Presidente de la interna y aseguró que en Provincia quien lidera es Sebastián Pareja

En otro tramo de la entrevista el abogado Alejandro Sarubbi Benítez aseguró que el presidente Javier Milei "jamás convalidaría algo como lo que hizo Pareja".

Asimismo, destacó que su rol es comandar el espacio político y que "trata" de no meterse en las internas oficialistas y lo delaga a su hermana Karina.

Además, consideró que "si nadie salio a decir nada o repudiar lo que hizo" es porque el partido en la provincia de Buenos Aires pertenece a Sebastián Pareja.

"El armado es exclusivamente de él. Tiene un montón de diputados y senadores provinciales", sumó posteriormente y reafirmó: "El partido es de él, no de Milei".

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