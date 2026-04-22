Luego del explosivo cruce en redes sociales entre el influencer Gordo Dan y la diputada Lilia Lemoine, que dejó expuesta la interna que hay dentro del Gobierno entre Las Fuerzas del Cielo y Karina Milei yel abogado Alejandro Sarubbi Benítez marcó una posición al respecto al disparar con dureza contra Sebastián Pareja.
LAS FUERZAS DEL CIELO CONTRAATACAN
Sebastián Pareja quedó en el ojo de la tormenta en medio de la interna del Gobierno
El cruce entre la militancia y Lilia Lemoine expuso tensiones en el oficialismo y un abogado cercano a Santiago Caputo apuntó duramente contra Sebastián Pareja.
En diálogo con el periodista Ignacio Ortelli por Radio Rivadavia, expresó: "Yo lo que te diría que es más una pelea entre militancia y políticos en sí que termina desatándose quizás de manera ya más cruda con lo que supimos las últimas horas".
Asimismo, aprovechó para disparar contra el diputado libertario quien decidió denunciar los ataques que se producieron mediante la red social X contra un grupo de militantes digitales por presuntas amenazas y hostigamiento: "La voz de la gente dice que no lo quiere y si la gente no te quiere, no hay nada qué hacer con eso. Pero bueno, su reacción fue actuar judicialmente llevarlo a la vía penal y tuvo la suerte de encontrarse a una fiscal en el ámbito de la CABA que bueno está, probablemente, más loca que él".
La funcionaria que ligó la crítica es Celsa Ramírez quien junto a la jueza Virginia Núñez Gelvez avanzaron con las primeras dos indagatorias de un total de 11 imputados que serán citados durante esta semana. “No es una cuestión política, hay una situación violenta desde las redes”, señalaron fuentes con acceso al expediente a La Nación.
Sarubbi Benítez despegó al Presidente de la interna y aseguró que en Provincia quien lidera es Sebastián Pareja
En otro tramo de la entrevista el abogado Alejandro Sarubbi Benítez aseguró que el presidente Javier Milei "jamás convalidaría algo como lo que hizo Pareja".
Asimismo, destacó que su rol es comandar el espacio político y que "trata" de no meterse en las internas oficialistas y lo delaga a su hermana Karina.
Además, consideró que "si nadie salio a decir nada o repudiar lo que hizo" es porque el partido en la provincia de Buenos Aires pertenece a Sebastián Pareja.
"El armado es exclusivamente de él. Tiene un montón de diputados y senadores provinciales", sumó posteriormente y reafirmó: "El partido es de él, no de Milei".
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