SANTA FE. La Cámpora está organizando un acto abierto al público en el sur provincial para comenzar a mostrar la imagen de su líder, Máximo Kirchner. El desembarco del hijo de la expresidenta no es un acto aislado, sino una estrategia de supervivencia y reorganización del kirchnerismo duro de cara a las elecciones de 2027.
GIRA ESTRATÉGICA
Rumbo al 2027: El plan de Máximo Kirchner para construir la alternativa a Milei
El kirchnerismo busca aire en el interior. De cara a las elecciones de 2027, Máximo Kirchner arriba a Santa Fe.
El anfitrión del encuentro será el intendente de Puerto General San Martín, Carlos De Grandis.
Santa Fe es un distrito clave. Intentar "instalar" la figura de Máximo Kirchner en la Provincia es un mensaje directo a los sectores del peronismo moderado y a los gobernadores del PJ: el kirchnerismo no se retira, sino que se atrinchera en las gestiones locales que le son afines.
Máximo Kirchner llega a Puerto San Martín
De Grandis será el encargado de recibir al hijo de Cristina Fernández de Kirchner, quien actualmente cumple prisión domiciliaria por la "Causa Vialidad". Para el intendente, extenderle los brazos a Máximo es una demostración de fuerza y lealtad ya que utiliza la visita para reafirmar que su liderazgo en el departamento San Lorenzo sigue siendo el interlocutor necesario para el kirchnerismo nacional.
En un contexto de alta fragmentación, alinearse con el hijo de la expresidenta —a pesar de la situación judicial de ella— es una apuesta a "todo o nada" por mantener la mística de la agrupación en la Provincia.
El Teatro Municipal será el lugar elegido el próximo viernes para que la agrupación política tenga su primer movimiento fuerte de rosca preelectoral.
El uso del Teatro Municipal de Puerto General San Martín para un acto de "rosca" partidaria abre un debate jurídico y ético fundamental sobre el patrimonio de los ciudadanos. Sin embargo, el escenario ya se está alistando para dejar una imagen que dará que hablar. Máximo desembarcará junto a las diputadas nacionales, Florencia Carignano y Alejandrina Borgatta. Tras el debate, la comitiva se trasladará al Camping Municipal.
Gira por el Sur de Santa Fe
Kirchner llegará el viernes por la mañana a María Teresa, una pequeña comuna de 5.000 habitantes en el Sur santafesino. Allí lo esperará Gonzalo Goyechea, presidente comunal de la localidad, dirigente que integra Vamos Santa Fe —un grupo de intendentes peronistas—, aunque su encuentro no involucra al resto del espacio. Con un asado "íntimo", Máximo comenzará su gira en territorio provincial.
Al elegir la comuna de María Teresa y luego el polo portuario de De Grandis, el kirchnerismo busca puentes con el peronismo de gestión. El intendente de Puerto General San Martín, con 24 años en el poder, representa una "garantía de estructura" que La Cámpora hoy necesita para no quedar aislada en nichos puramente ideológicos.
Rumbo al 2027: Alternativa al gobierno de Javier Milei
De acuerdo al medio LetraP, la cúpula del kirchnerismo de Santa Fe expresó que "Hay situaciones que necesitan una propuesta política: Cristina está presa y necesitamos una organización popular para sacar a Milei".
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