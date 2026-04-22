Rumbo al 2027: El plan de Máximo Kirchner para construir la alternativa a Milei

El Teatro Municipal será el lugar elegido el próximo viernes para que la agrupación política tenga su primer movimiento fuerte de rosca preelectoral.

El uso del Teatro Municipal de Puerto General San Martín para un acto de "rosca" partidaria abre un debate jurídico y ético fundamental sobre el patrimonio de los ciudadanos. Sin embargo, el escenario ya se está alistando para dejar una imagen que dará que hablar. Máximo desembarcará junto a las diputadas nacionales, Florencia Carignano y Alejandrina Borgatta. Tras el debate, la comitiva se trasladará al Camping Municipal.

image Carlos De Grandis en Teatro Municipal, donde se debatirá el futuro del país.

Gira por el Sur de Santa Fe

Kirchner llegará el viernes por la mañana a María Teresa, una pequeña comuna de 5.000 habitantes en el Sur santafesino. Allí lo esperará Gonzalo Goyechea, presidente comunal de la localidad, dirigente que integra Vamos Santa Fe —un grupo de intendentes peronistas—, aunque su encuentro no involucra al resto del espacio. Con un asado "íntimo", Máximo comenzará su gira en territorio provincial.

Al elegir la comuna de María Teresa y luego el polo portuario de De Grandis, el kirchnerismo busca puentes con el peronismo de gestión. El intendente de Puerto General San Martín, con 24 años en el poder, representa una "garantía de estructura" que La Cámpora hoy necesita para no quedar aislada en nichos puramente ideológicos.

image El líder busca demostrar unidad al convocar a diversos sectores del justicialismo santafesino bajo una consigna de apertura política.

Rumbo al 2027: Alternativa al gobierno de Javier Milei

De acuerdo al medio LetraP, la cúpula del kirchnerismo de Santa Fe expresó que "Hay situaciones que necesitan una propuesta política: Cristina está presa y necesitamos una organización popular para sacar a Milei".

"Necesitamos alguien que nos ayude a pensar y empezar a mover más a la militancia organizada para armar una alternativa de gobierno". "Necesitamos alguien que nos ayude a pensar y empezar a mover más a la militancia organizada para armar una alternativa de gobierno".

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