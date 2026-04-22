Mario Pergolini se puso firme en medio de la preocupación por el ausentismo escolar

Según datos recientes, los estudiantes argentinos pierden en promedio casi un año completo de clases durante la primaria por ausentismo y otras interrupciones. El fenómeno se agrava por factores como la desmotivación, problemas sociales y la falta de seguimiento estatal. La campaña busca revalorizar el rol de la escuela y promover una acción conjunta entre familias, docentes y autoridades para revertir la tendencia.

Nicolás Occhiato le negó una nota a Mario Pergolini

Es preciso destacar que Mario Pergolini se volvió importante para El Trece teniendo en cuenta que el público lo acompaña noche a noche del otro lado de la pantalla.

Por ese motivo es que las marcas deciden apostar por el formato y también así los invitados que suelen ser figuras destacadas.

Sin emabargo, Nicolás Occhiato se negó a ser entrevistado. De acuerdo a lo que contó el periodista Alejandro Castelo en el programa de streaming Ya fue todo, la decisión del joven empresario fue tajante. “En este momento no hay chances, no voy a ir al programa de Mario”, expresó el comunicador.

Por otro lado, la explicación oficial que brindó para finalmente no acceder a una nota televisiva fue que comenzará a grabar una serie para Disney, lo que le impediría sumarse al ciclo televisivo.

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