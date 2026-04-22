El conductor Mario Pergolini volvió a instalar el debate sobre la asistencia escolar al sumarse a la campaña impulsada por Argentinos por la Educación para visibilizar el ausentismo en el país. Durante la emisión del programa Otro día perdido del martes (21/04), compartió una foto de su infancia y apeló al compromiso social.
FUERTE EDITORIAL
Mario Pergolini se puso firme en medio de la preocupación por el ausentismo escolar
En medio de una campaña impulsada por Argentinos por la Educación, Mario Pergolini destacó la importancia de que los más jóvenes vayan al colegio.
Su gesto generó un clima distendido en el estudio, donde sus compañeros también recordaron anécdotas de su paso por la escuela. Entre risas, aprovechó para explicar la mecánica de la campaña y fomentar la participación. Sin embargo, el tono cambió al abordar la problemática de fondo que es la creciente preocupación por la pérdida de días de clase en la Argentina.
En su editorial, fue contundente al señalar la responsabilidad de las familias. “Hoy hay chicos que decidieron no ir al colegio y padres que se lo aceptan”, advirtió, y remarcó que la asistencia escolar debe ser una prioridad. Si bien planteó la posibilidad de repensar el sistema educativo, insistió en que, sin alternativas superadoras, la escolaridad debe sostenerse como un compromiso ineludible.
Según datos recientes, los estudiantes argentinos pierden en promedio casi un año completo de clases durante la primaria por ausentismo y otras interrupciones. El fenómeno se agrava por factores como la desmotivación, problemas sociales y la falta de seguimiento estatal. La campaña busca revalorizar el rol de la escuela y promover una acción conjunta entre familias, docentes y autoridades para revertir la tendencia.
Nicolás Occhiato le negó una nota a Mario Pergolini
Es preciso destacar que Mario Pergolini se volvió importante para El Trece teniendo en cuenta que el público lo acompaña noche a noche del otro lado de la pantalla.
Por ese motivo es que las marcas deciden apostar por el formato y también así los invitados que suelen ser figuras destacadas.
Sin emabargo, Nicolás Occhiato se negó a ser entrevistado. De acuerdo a lo que contó el periodista Alejandro Castelo en el programa de streaming Ya fue todo, la decisión del joven empresario fue tajante. “En este momento no hay chances, no voy a ir al programa de Mario”, expresó el comunicador.
Por otro lado, la explicación oficial que brindó para finalmente no acceder a una nota televisiva fue que comenzará a grabar una serie para Disney, lo que le impediría sumarse al ciclo televisivo.
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