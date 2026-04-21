Si todo es una "operación", nada lo es: El desgaste que amenaza a Milei

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OdiseaArgentina/status/2046595250202739141&partner=&hide_thread=false Al explicar este gráfico en el programa de anoche cometimos un error: tomamos el inicio del gráfico (enero de 2023) como comienzo del período de gobierno del presidente Milei. Lo correcto era diciembre de 2023. Tomando como punto de partida el comienzo del gobierno actual, según… pic.twitter.com/PKMeDlb965 — Odisea Argentina (@OdiseaArgentina) April 21, 2026

Pero para cuando se publicó la aclaración, Milei ya había transformado el error en una justificación de su pelea contra el periodismo.

Desde Israel, en la madrugada argentina, el Presidente compartió tuits que convertían el equívoco de Pagni en una "operación" contra su gobierno.

Eso no es todo, el mandatario también insultó al periodista con términos agraviantes. Lo llamó "delincuente malparido" al compartir un tuit que afirmaba que el error que cometió el periodista era una "operación".

Tambiém lo llamó "basura repugnante" y "operador serial" ante el comentario de otro tuitero que acusa al periodista de omitir el crecimiento del salario en el período actual.

Luego lo llamó "basura inmunda asquerosa que vive operando" a pesar de que el tuit que compartió con ese fin reconocía que el del periodista se trató de un "error grosero".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2046570235721871590&partner=&hide_thread=false DESENMASCARANDO A LA BASURA INMUNDA ASQUEROSA QUE VIVE OPERANDO.

CIAO! https://t.co/ABHlrzq08l — Javier Milei (@JMilei) April 21, 2026

También compartió bajo la sigla NOL$ALP (No Odiamos Lo Suficiente A Los Periodistas, acuñada por el mismo Presidente) un análisis sobre el editorial de Pagni hecho por el abogado y militante libertario Gustavo Arabia, que sostiene que "el problema no está en lo que dice" el periodista sino "en lo que entierra, en lo que conecta sin probar y en la tesis que instala en el título antes de que el lector lea una sola oración del cuerpo".

Arabia hace su análisis a partir de la desgrabación del editorial que publica este martes el diario La Nación, que no incluye el error que para Milei es una "operación", por eso no se refiere a ella en su texto.

Finalmente, Milei se hace eco de la aclaración de 'Odisea Argentina', pero no le basta para dejar de considerarlo una acción deliberada contra su gobierno y prefiere ratificar sus suposiciones.

El Presidente retuiteó el comentario del usuario @ViejoLibertario que recoge el tuit del programa de Pagni y señala: "Para llamar error a sus noticias falaces, éste, debería tener un comportamiento aleatorio, a veces a favor y otras en contra del Gobierno. Pero cuando el 100% de esos errores, son en contra del Gobierno, dejan de llamarse errores para convertirse en tendencia, en sesgo y operación mediática".

Si todo es una operación...

Si bien resulta evidente que lo de Pagni fue un error, tal es así que derivó en un reconocimiento del mismo y en una aclaración, Milei aprovechó para insistir en su campaña contre el periodista, en particular, y el periodismo en general, una iniciativa a la que le dedica bastante tiempo en las redes.

Cualquier señalamiento que no le guste o contradiga sus posturas, para el Presidente es una "operación", una acción del periodismo destinada a dañar a su gobierno.

Las denuncias de corrupción las adjudica a movidas de ese tipo. Fue el mismo Pagni quien reveló el viaje de Manuel Adorni en avión privado a Punta del Este. Pero, lejos de haber sido un rumor mal intencionado, ese episodio se confirmó y hoy se investiga junto a otras sospechas de enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete en los tribunales de Comodoro Py.

Aún así, Milei insiste demasiado en señalar supuestas operaciones en su contra. Más que cualquier Presidente anterior.

En su discurso ante la Asamblea Legislativa el 01/03 último, Milei acusó a "algunos medios de comunicación" de ser parte con la oposición de un "ataque coordinado" para "destruir el plan económico". A los opositores los acusó de impulsar leyes contrá el equilibrio fiscal; a los medios de generar "operaciones y engaños de todo tipo para confundir al electorado".

Es cada vez más usual que el Presidente hable de "operaciones". Teniendo en cuenta el deterioro de su imagen producto de la insatisfacción generalizada con la economía, es probabli que esas denuncias se aceleren como sistema defensivo.

Pero difícilmente en ese contexto de baja de su popularidad, los señalamientos tengan anclaje más allá de su núcleo duro de seguidores. Convence a los convencidos, insuficientes para ganar una releección.

Luego aparece el desgaste de la táctica. La repetición puede tener un efecto inverso y derivar en una erosión aún mayor de la credibilidad presidencial, incluso ante una acción real en su contra. Milei podría gritar "lobo, lobo" y que nadie le crea porque ya lo hizo demasiadas veces sin una justificación concreta.

Al final, si todo es una "operación", nada lo es.

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