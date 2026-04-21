El saludo de Manuel Adorni a Toto Caputo generó un tsunami de 'memes'

Cabe recordar que Adorni sumó a su patrimonio un semipiso en Caballito y una casa en Exaltación de la Cruz sin desprenderse de esta propiedad en la capital bonaerense ni del departamento de 4 ambientes ubicado en el barrio porteño de Parque Chacabuco.

El inmueble del jefe de Gabinete en La Plata está situado en la calle 48, entre 6 y 7, y se ofrece a 95.000 dólares. La versión es que intentaría sumar dólares a su patrimonio para justificar el pago de la deuda que mantiene con cuatro mujeres acreedoras -las jubiladas y las policías que declararon como testigos-. Se trata de un total de 270.000 dólares, que el funcionario debe abonar antes de finalizar noviembre.

En tanto, ayer declararon los dueños de la inmobiliaria Rucci Propiedades, que participó en las operaciones relacionadas con el departamento de Caballito.

La martillera Natalia Rucci declaró ante la Justicia que dicho inmueble -de la calle Miró- estuvo publicado en 375.000 dólares cuando lo vendía el exfutbolista Hugo Morales, y que bajó hasta los 200.000 dólares cuando lo adquirieron las dos jubiladas que poco después se lo vendieron al ahora jefe de Gabinete, en noviembre de 2025, con una hipoteca sin intereses. La mujer dijo que podría haberse vendido en una cifra superior, que calculó en US$345.000.

La seña para comprarle el inmueble a Morales, en mayo de 2025, la pagó Pablo Martín Feijoo. Esa fue la operación donde intervino Natalia Rucci y su marido de Rucci Propiedades. Feijoo es hijo de una de las dos mujeres que registraron a su nombre el departamento de la calle Miró y luego se lo vendieron a Adorni.

”Teníamos una compradora pero (Pablo) Feijoo nos dijo que ya tenía un interesado para el departamento y lo hizo todo a nuevo”, señaló el matrimonio dueño de la inmobiliaria Rucci, según Clarín.

Los testigos declararon ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien busca reconstruir detalles de la operación, el valor inicial del inmueble, cómo se gestó la venta, el estado de la propiedad y las refacciones.

La ronda de declaraciones testimoniales continuará este miércoles: deberán presentarse ante el fiscal Pollicita el hombre detrás de la compraventa del departamento de Miró, Pablo Feijoo, y el encargado del edificio.

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