En la tarde del miércoles (15/04) el periodista Esteban Trebucq estuvo como invitado en un programa del canal de streaming Blender y no dudo en opinar contundente sobre Manuel Adorni y los escándalos judiciales que golpean de lleno al gobierno de Javier Milei.
OTRO MÁS QUE SE ABRE
Esteban Trebucq se cansó de Adorni y lo liquidó: "Le hace daño al Gobierno"
El periodista Esteban Trebucq apuntó con munición pesada contra el jefe de Gabinete y aseguró que lo más grave fue la mentira en medio de su situación judicial.
"Adorni hoy es un problema para el Gobierno. Le hace daño al Gobierno", indicó con seriedad el conductor y destacó que lo más grave es el hecho de que haya mentido en sus declaraciones públicas luego de que se conociera que su esposa viajó en avión presidencial.
Y continuó: "Desde lo simbólico es muy fuerte. Y si después le sumas que hay causas penales, que veremos cómo terminan, además nunca lo explicó". Si bien destacó que tiene un "aprecio personal" por el funcionario aseguró que se comenzó a "enterrar" con la última conferencia que dio en la que dejó más dudas que certezas.
"Hay sectores del Gobierno que no cayó bien eso", agregó posteriormente el reconocido comunicador que en más de una ocasión se mostró afín con las políticas que lleva adelante el oficialismo aunque en esta ocasión dejó en claro que no coincide con que le mantengan el cargo al jefe de Gabinete.
Esteban Trebucq le pidió calma a Javier Milei
En otro tramo de la entrevista Esteban Trebucq aseguró que "Milei se debería calmar un poco" a raíz de sus reiterados ataques hacia algunos periodistas.
El periodista descartó la posibilidad de que asuma como vocero del Gobierno: "Primero, no me lo propusieron. Si me lo proponen digo que no".
Asimismo, aprovechó para defender a su compañera Laura Di Marco con quien los viernes protagoniza los pases en la pantalla de LN+ y el Presidente la tildó de "roñosa".
"Tenemos pases que son picantes y también enriquecedores. Ahora que yo no esté de acuerdo con Laura no significa que sea una 'basura roñosa'", aclaró.
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