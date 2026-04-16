Esteban Trebucq se cansó de Adorni y lo liquidó: "Le hace daño al Gobierno"

Esteban Trebucq le pidió calma a Javier Milei

En otro tramo de la entrevista Esteban Trebucq aseguró que "Milei se debería calmar un poco" a raíz de sus reiterados ataques hacia algunos periodistas.

El periodista descartó la posibilidad de que asuma como vocero del Gobierno: "Primero, no me lo propusieron. Si me lo proponen digo que no".

Asimismo, aprovechó para defender a su compañera Laura Di Marco con quien los viernes protagoniza los pases en la pantalla de LN+ y el Presidente la tildó de "roñosa".

"Tenemos pases que son picantes y también enriquecedores. Ahora que yo no esté de acuerdo con Laura no significa que sea una 'basura roñosa'", aclaró.

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