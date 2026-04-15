Agostina Páez apuntó contra Eduardo Feinmann y aseguró: "Está obsesionado conmigo"

Frente a esta situación, respondió con un video en TikTok en el que apuntó directamente contra el periodista. Allí lo acusó de estar “obsesionado” con su persona y lo calificó de homofóbico, clasista y misógino. Además, aseguró haber pedido disculpas reiteradas por su accionar y cuestionó que el periodista no haga lo mismo por sus declaraciones públicas.

Eduardo Feinmann disparó contra el canal de streaming OLGA

Es preciso recordar que hace algunos días desde el canal de streaming OLGA decidieron llevar al piso para entrevistar a Agostina Páez.

Luego de la nota y la promoción que hicieron vía redes sociales al respecto, Eduardo Feinmann salió al cruce con dureza.

En diálogo con el programa Puro show por El Trece apuntó que Nati Jota y su equipo fueron "condescendientes" con la entrevistada.

"Con una delincuente no se puede ser condescendiente", sumó posteriormente dejando en claro su enfado con el trato que recibió a lo largo de la nota.

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