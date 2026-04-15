Luego de regresar a la Argentina luego de pasar casi tres meses en Brasil, donde fue acusada de injurias racistas, Agostina Páez volvió a quedar en el centro de la polémica. Su regreso a Santiago del Estero reactivó el conflicto con Eduardo Feinmann, quien la había cuestionado desde el inicio del caso durante el verano.
POLÉMICA
Agostina Páez apuntó contra Eduardo Feinmann y aseguró: "Está obsesionado conmigo"
La abogada santiagueña Agostina Páez que fue acusada de injurias racistas en Brasil se cansó de los cuestionamientos del periodista y le respondió tajante.
A pesar del tiempo transcurrido, el periodista continuó con sus críticas públicas. En los últimos días, tras la participación de la abogada santiagueña en un programa por el canal streaming OLGA, el conductor volvió a referirse a ella en duros términos, calificándola como “racista" y "discriminadora” y asegurando que se trataba de un hecho grave.
Las críticas también se trasladaron a redes sociales, donde el conductor reaccionó a nuevas publicaciones de la joven. En distintos posteos, insistió con sus cuestionamientos y volvió a vincularla con el episodio ocurrido en Brasil, generando una escalada de comentarios que no pasaron desapercibidos.
Frente a esta situación, respondió con un video en TikTok en el que apuntó directamente contra el periodista. Allí lo acusó de estar “obsesionado” con su persona y lo calificó de homofóbico, clasista y misógino. Además, aseguró haber pedido disculpas reiteradas por su accionar y cuestionó que el periodista no haga lo mismo por sus declaraciones públicas.
Eduardo Feinmann disparó contra el canal de streaming OLGA
Es preciso recordar que hace algunos días desde el canal de streaming OLGA decidieron llevar al piso para entrevistar a Agostina Páez.
Luego de la nota y la promoción que hicieron vía redes sociales al respecto, Eduardo Feinmann salió al cruce con dureza.
En diálogo con el programa Puro show por El Trece apuntó que Nati Jota y su equipo fueron "condescendientes" con la entrevistada.
"Con una delincuente no se puede ser condescendiente", sumó posteriormente dejando en claro su enfado con el trato que recibió a lo largo de la nota.
---------------------
Más noticias en Urgente24:
Otra cadena de electrodomésticos, en problema, bajó persianas súbitamente
El PAMI, después del fin del impuesto País, y el dilema de las clínicas 'pamidependientes'
PAMI: Inicia el paro nacional de médicos de cabecera y no atenderán a jubilados por 72 hora
Feinmann le contestó a Florencia Pérez Roldán, vocera de la Suizo Argentina