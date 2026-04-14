En la tarde del lunes (14/04) el ministro Luis Caputo adelantó que la inflación de marzo estará "arriba del 3%" y auguró que "a partir de abril se viene un proceso de desinflación y de crecimiento", sin embargo el periodista Eduardo Feinmann hizo pública su desconfianza.
MIRADA CRÍTICA
Eduardo Feinmann desconfía de Luis Caputo y su pronóstico económico: "Dios te oiga"
El periodista Eduardo Feinmann marcó distancia con el Gobierno al cuestionar las proyecciones del ministro de Economía y el proceso de desinflación.
Durante su programa radial Alguien tiene que decirlo por Radio Mitre, el conductor expresó tajante: "En diez meses se fue al doble la inflación en la República Argentina". Y posteriormente, con suma ironía con respecto a los dichos del funcionario sumó: "Dios te oiga".
"Mirá que vienen anunciando esto y vienen prometiendo esto hace dos años y pico", lanzó posteriormente bajo la atenta mirada de su panelista económico Guillermo Laborada quien agregó: "Exactamente".
Y como si fuera poco, sumó molesto: "Nunca vienen los mejores meses". De esta forma, el reconocido comunicador dejó en evidencia su escepticismo frente a las proyecciones oficiales y marcando la distancia entre las expectativas del Gobierno y la percepción de la realidad económica.
Eduardo Feinmann disparó contra el canal de streaming OLGA
Hace algunos días desde el canal de streaming OLGA decidieron llevar al piso para entrevistar a Agostina Páez, la abogada santiagueña que estuvo detenida en Brasil por racismo.
Tras la nota y la promoción que hicieron vía redes sociales al respecto, Eduardo Feinmann salió al cruce con dureza.
En diálogo con el programa Puro show por El Trece apuntó que Nati Jota y su equipo fueron "condescendientes" con la entrevistada.
"Con una delincuente no se puede ser condescendiente", añadió posteriormente dejando en claro su enfado con el trato que recibió a lo largo de la nota.
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