Eduardo Feinmann desconfía de Luis Caputo y su pronóstico económico: "Dios te oiga"

Eduardo Feinmann disparó contra el canal de streaming OLGA

Hace algunos días desde el canal de streaming OLGA decidieron llevar al piso para entrevistar a Agostina Páez, la abogada santiagueña que estuvo detenida en Brasil por racismo.

Tras la nota y la promoción que hicieron vía redes sociales al respecto, Eduardo Feinmann salió al cruce con dureza.

En diálogo con el programa Puro show por El Trece apuntó que Nati Jota y su equipo fueron "condescendientes" con la entrevistada.

"Con una delincuente no se puede ser condescendiente", añadió posteriormente dejando en claro su enfado con el trato que recibió a lo largo de la nota.

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