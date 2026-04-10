Vladimir Putin está peor que Javier Milei: Requisa a Novaya Gazeta

El consejo editorial de Novaya Gazeta anunció en la mañana del 10/04 que continuaría con su trabajo: "Los mantendremos informados sobre el caso contra Oleg Roldugin en la medida de lo posible", informó Novaya Gazeta, agradeciendo a "todos los que se han preocupado".

En la tarde del 09/04, agentes de seguridad enmascarados allanaron la redacción del periódico. Los propios periodistas informaron del incidente: «Desconocemos el motivo; los abogados de la redacción no tienen acceso a la oficina, donde también se encuentran algunos miembros del personal», notificó un mensaje en el canal en Telegram de Novaya Gazeta.

La vocera de la publicación, Nadezhda Prusenkova, declaró a Ostorozhno Media que había más de 10 empleados en la Redacción, pero no podían comunicarse con ninguno. El abogado Kaloy Akhilgov informó que se le negó el ingreso con el argumento de que él era "demasiado polémico".

El Ministerio del Interior (Departamento Moscú) anunció un caso penal por el uso, transferencia o almacenamiento ilegal de datos personales (Artículo 272.1 del Código Penal).

Según el Ministerio del Interior, entre 2025 y 2026, los acusados buscaron información sobre ciudadanos en "fuentes privadas de almacenamiento de datos personales", la cual luego utilizaron en artículos publicados en ciertos canales de Telegram.

Novaya Gazeta no fue mencionada en el comunicado de prensa del ministerio pero la policía confirmó a Interfax que se trata de la publicación en cuestión.

Una fuente de TASS afirmó que la investigación es por los vínculos de Novaya Gazeta con Novaya Gazeta Evropa y el Comité Antibélico de Rusia.

La censura

Novaya Gazeta fue fundada en 1993 por un grupo de periodistas, entre ellos Dmitry Muratov, quien en 2021, recibió el Premio Nobel de la Paz.

Dmitry Muratov Dmitry Muratov, cofundador de Novaya Gazeta y quien en 2021, recibió el Premio Nobel de la Paz.

A finales de marzo de 2022, el periódico suspendió sus operaciones tras dos advertencias del organismo regulador Roskomnadzor por mencionar a "agentes extranjeros" sin identificarlos en sus publicaciones.

Al mismo tiempo, a petición de Roskomnadzor, el periódico retiró los reportajes de la periodista Elena Kostyuchenko sobre Jersón y Micoláiv, por entonces zonas ocupadas por Rusia.

Algunos de sus periodistas abandonaron el país y comenzaron a publicar Novaya Gazeta Evropa.

Los periodistas que permanecieron en Rusia lanzaron la revista 'Novaya Rasskaz-Gazeta' (NO), pero su sitio web pronto fue bloqueado.

En septiembre de 2022, el Tribunal del Distrito de Basmanny de Moscú, a pedido de Roskomnadzor, revocó la licencia de Novaya Gazeta.

Novaya Rasskaz-Gazeta también perdió su licencia.

Roskomnadzor alega que el motivo de la demanda fue el incumplimiento del plazo legal para presentar el reglamento editorial a las autoridades. (¿...?)

Novaya Gazeta publica actualmente una revista mensual, 'Novaya Gazeta. Magazine'.

Novaya Gazeta Novaya Gazeta en soporte papel.

Detenido

El periodista y redactor jefe de Novaya Gazeta, Oleg Roldugin, fue detenido, según informaron fuentes policiales a RIA Novosti.

Novaya Gazeta informó que, tras un allanamiento al apartamento de Roldugin por la mañana, él fue trasladado a la Dirección Principal de Investigación del Ministerio del Interior de Moscú para ser interrogado.

Permanecerá en prisión preventiva durante 1 mes, hasta el 10/05. La jueza Alexandra Lashina accedió a la solicitud del Ministerio del Interior.

Los investigadores afirman que Roldugin podría huir y tomar medidas para destruir las pruebas.

El caso penal se abrió el 10/03/2026, en virtud del apartado "C" de la parte 3 del artículo 272.1 del Código Penal de la Federación de Rusia: uso y almacenamiento ilegal de datos personales cometido por un grupo de personas mediante conspiración previa.

"Durante el registro de la vivienda, se descubrieron objetos que indicaban su implicación en el delito", señalaron los investigadores.

En el tribunal, el propio Roldugin rechazó los argumentos de los investigadores sobre los riesgos de fugarse o destruir pruebas.

La abogada Marina Andreeva recalcó que la moción de los investigadores carece de fundamento. Afirmó que el artículo en virtud del cual se abrió el caso es relativamente reciente y no se había aplicado anteriormente a periodistas.

La defensa solicitó una medida preventiva más indulgente para Roldugin, que no implicara prisión.

El abogado también llamó la atención del tribunal sobre la salud de su cliente, señalando que padece migrañas severas y que la detención preventiva sería una medida excesivamente severa.

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