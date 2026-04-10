Con una extensa nota editorial, el sitio Ámbito Financiero, uno de los más grandes del entorno digital argentino, se despegó del escándalo por los presuntos pagos de dinero ruso a periodistas argentinos para una campaña de desprestigio contra el Gobierno de Javier Milei. Según la web, de referencia económica, la investigación de openDemocracy fue vaga y no siguió lineamientos periodísticos estrictos para comprobar semejante acusación, lo que derivó en una rectificación tardía.
TRAS RECTIFICACIÓN
Ámbito Financiero se despegó del dinero ruso y cargó contra openDemocracy
El sitio Ámbito Financiero negó cobros de dinero ruso para operar contra Javier Milei y apuntó a openDemocracy. Cuál es la defensa.
El descargo, firmado por el director de Ámbito, Gabriel Morini, defendió el funcionamiento del medio digital y acusó un daño irreversible por el señalamiento, anticipando demandas legales contra openDemocracy.
Según Ámbito, el informe presentado por la periodista radicada en Uruguay, Diana Cariboni, difundió acusaciones falsas sustentadas en un “simulacro de objetividad”. Además, se reclamó por la nula habilitación a una réplica inmediata, que openDemocracy habría omitido tras "pocos e infructuosos" intentos de contacto con la redacción del sitio argentino.
Qué pasó con Ámbito Financiero y el dinero de Rusia
El medio digital fue incluido en un extenso listado de sitios de noticias que fueron señalados por presuntos cobros de dinero ruso para la producción y difusión de notas críticas contra la administración libertaria. La investigación se difundió pocos días después del estallido del escándalo en torno al jefe de Gabinete Manuel Adorni, hecho que activó una respuesta agresiva de la Casa Rosada contra todo el ecosistema mediático nacional.
Según openDemocracy, la operación internacional involucraba la creación de autores fantasma que producían notas críticas para instalar un clima de inestabilidad. La financiación de ese trabajo habría provenido desde el extranjero, señalando posibles conexiones con el Kremlin vía terceros países.
La mecánica denunciada por la investigación implicaba pagos de cifras altas en dólares por una variada cantidad de artículos. Al respecto, openDemocracy destacó que “no se pudo comprobar ni constatar el pago ni los montos. Es posible que estos montos fueron inflados”, aunque se estimó el gasto de la presunta campaña en 283.000 dólares.
La rectificación que openDemocracy incluyó habría llegado tarde, según Ámbito, lo que desplegaría una batalla judicial inminente. Si bien el consorcio no acusó directamente a los sitios argentinos listados, la sola mención de los mismos provocó efectos negativos concretos en su funcionamiento.
La defensa de Ámbito Financiero
Según la editorial, el sitio inició una auditoría interna previa al reclamo de rectificación. En ese proceso, se puso la lupa sobre todo el equipo periodístico del medio, además de las ocho notas señaladas como potenciales fake news por parte de openDemocracy.
La investigación interna, revelada por Morini, arrojó resultados negativos relativos a pagos o acciones irregulares de los periodistas de Ámbito. Además, se pudo constatar que los artículos señalados fueron verificados con fuentes fidedignas, descartando así la potencial elaboración de noticias falsas.
Ámbito Financiero fuera de la Casa Rosada
Entre los efectos concretos, está la pérdida de la acreditación a los periodistas de Ámbito Financiero en Casa Rosada. La víctima directa de esta decisión oficial fue la periodista Liliana Franco, de amplia trayectoria cubriendo el día a día de en Balcarce 50, con una habilitación de más de 30 años.
A pesar de la rectificación de openDemocracy, el Gobierno nacional podría avanzar con el veto a periodistas acreditados, como parte de una estrategia discursiva para endilgar responsabilidades políticas al sector. Todo ello en medio de una serie de escándalos destapados por el periodismo y que llegaron a salpicar a los más altos funcionarios de la Casa Rosada.
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