Ámbito Financiero se despegó del dinero ruso y cargó contra openDemocracy

Según openDemocracy, la operación internacional involucraba la creación de autores fantasma que producían notas críticas para instalar un clima de inestabilidad. La financiación de ese trabajo habría provenido desde el extranjero, señalando posibles conexiones con el Kremlin vía terceros países.

La mecánica denunciada por la investigación implicaba pagos de cifras altas en dólares por una variada cantidad de artículos. Al respecto, openDemocracy destacó que “no se pudo comprobar ni constatar el pago ni los montos. Es posible que estos montos fueron inflados”, aunque se estimó el gasto de la presunta campaña en 283.000 dólares.

La rectificación que openDemocracy incluyó habría llegado tarde, según Ámbito, lo que desplegaría una batalla judicial inminente. Si bien el consorcio no acusó directamente a los sitios argentinos listados, la sola mención de los mismos provocó efectos negativos concretos en su funcionamiento.

milei argentina week - NA Javier Milei le apunta al periodismo como enemigo central. Foto: NA.

La defensa de Ámbito Financiero

Según la editorial, el sitio inició una auditoría interna previa al reclamo de rectificación. En ese proceso, se puso la lupa sobre todo el equipo periodístico del medio, además de las ocho notas señaladas como potenciales fake news por parte de openDemocracy.

La investigación interna, revelada por Morini, arrojó resultados negativos relativos a pagos o acciones irregulares de los periodistas de Ámbito. Además, se pudo constatar que los artículos señalados fueron verificados con fuentes fidedignas, descartando así la potencial elaboración de noticias falsas.

Ámbito no recibió pagos de una potencia extranjera, no fue participado de la prueba, no formó parte de ninguna campaña, no publicó ninguna fake news, no se le dio derecho a réplica en tiempo y forma. El consorcio lo reconoce. Tarde y mal, apuntó Morini. Ámbito no recibió pagos de una potencia extranjera, no fue participado de la prueba, no formó parte de ninguna campaña, no publicó ninguna fake news, no se le dio derecho a réplica en tiempo y forma. El consorcio lo reconoce. Tarde y mal, apuntó Morini.

Créditos hipotecarios en dólares: El banco que irrumpió el mercado inmobiliario openDemocracy señaló pagos internacionales a periodistas argentinos.

Ámbito Financiero fuera de la Casa Rosada

Entre los efectos concretos, está la pérdida de la acreditación a los periodistas de Ámbito Financiero en Casa Rosada. La víctima directa de esta decisión oficial fue la periodista Liliana Franco, de amplia trayectoria cubriendo el día a día de en Balcarce 50, con una habilitación de más de 30 años.

Pensé que con CFK me iban a sacar, pero no. Pasó con un gobierno libertario, dijo Franco en un video que se viralizó en el que fue notificada de la negativa de acceso a la Casa Rosada. Pensé que con CFK me iban a sacar, pero no. Pasó con un gobierno libertario, dijo Franco en un video que se viralizó en el que fue notificada de la negativa de acceso a la Casa Rosada.

A pesar de la rectificación de openDemocracy, el Gobierno nacional podría avanzar con el veto a periodistas acreditados, como parte de una estrategia discursiva para endilgar responsabilidades políticas al sector. Todo ello en medio de una serie de escándalos destapados por el periodismo y que llegaron a salpicar a los más altos funcionarios de la Casa Rosada.

Otras noticias de Urgente24

Otra textil que fabrica para grandes marcas, y con alto riesgo de insolvencia, entró en concurso

El dinero en días difíciles: Dólar, Oro, Acciones y Vacas (Claves de Soledad López)

Ariel Lijo levantó el secreto bancario de Manuel Adorni, esposa y entorno

¿Una jugada del Tte Gral Carlos Presti? La desregulación dejaría a la Armada sin funciones