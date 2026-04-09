Ariel Lijo levantó el secreto bancario de Manuel Adorni, esposa y entorno

ariel lijo.jpg Ariel Lijo podrá profundizar la causa Adorni para descubrir la ruta del dinero.

Ruta del dinero

El foco está puesto en reconstruir la evolución patrimonial desde 2022, antes y después del ingreso de Adorni a la función pública.

Qué alcance tiene el pedido del fiscal.

Información del Banco Central sobre cuentas, tarjetas, préstamos y cajas de seguridad

Movimientos en billeteras virtuales y fintech

Detalle completo de ingresos, egresos y operaciones financieras

Declaraciones juradas ante ARCA

¿Cómo seguirá el requerimiento?

El levantamiento del secreto —una medida excepcional en causas penales— busca determinar si hubo:

Incremento patrimonial injustificado

Maniobras de evasión o lavado

Inconsistencias entre ingresos declarados y gastos

Por lo pronto, la causa entrará en una fase más sensible, como es descubrir cuál fue la ruta del dinero.

Durante el transcurso del día en Urgente24 dimos cuenta de cuál era la marcha del complicado momento de Manuel Adorni,

https://urgente24.com/actualidad/politica/revelan-mas-detalles-del-viaje-manuel-adorni-nueva-york-costos-reservas-y-dudas-el-financiamiento-n622364

Más noticias en Urgente24

Mercado Pago lanza 24 cuotas sin interés: El boom que puede cambiar cómo comprás ya

La "sobreviviente" La Anónima prepara al menos 100 despidos tras su mega expansión al norte

La miniserie de 8 episodios que es pura adicción y se termina volando

Carne de guanaco: A $6.500 el kilo, ya está en las góndolas

Eduardo Feinmann bajó a OLGA de un hondazo: "Vergüenza para la Argentina"