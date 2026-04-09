La investigación judicial contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni dio un salto clave: El juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto bancario y fiscal del funcionario, su esposa Bettina Angeletti y entorno.
DETONADOS
Ariel Lijo levantó el secreto bancario de Manuel Adorni, esposa y entorno
El juez Ariel Lijo decidió avanzar en la causa que toca al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a su esposa y allegados, por pedido del fiscal, Gerardo Pollicita.
La medida, impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, apunta a reconstruir el flujo de fondos y detectar posibles inconsistencias patrimoniales en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
Por lo tanto, ahora la justicia podrá revisar sin restricciones las cuentas bancarias de los implicados.
Acceso total a cuentas y patrimonio
La decisión judicial habilita a ingresar en
Cuentas bancarias
Transferencias y depósitos
Inversiones y créditos
Declaraciones impositivas
También alcanza a la consultora AS Innovación Profesional, vinculada a la pareja de Adorni y a un grupo de presuntas prestamistas bajo análisis.
Ruta del dinero
El foco está puesto en reconstruir la evolución patrimonial desde 2022, antes y después del ingreso de Adorni a la función pública.
Qué alcance tiene el pedido del fiscal.
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Información del Banco Central sobre cuentas, tarjetas, préstamos y cajas de seguridad
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Movimientos en billeteras virtuales y fintech
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Detalle completo de ingresos, egresos y operaciones financieras
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Declaraciones juradas ante ARCA
¿Cómo seguirá el requerimiento?
El levantamiento del secreto —una medida excepcional en causas penales— busca determinar si hubo:
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Incremento patrimonial injustificado
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Maniobras de evasión o lavado
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Inconsistencias entre ingresos declarados y gastos
Por lo pronto, la causa entrará en una fase más sensible, como es descubrir cuál fue la ruta del dinero.
Durante el transcurso del día en Urgente24 dimos cuenta de cuál era la marcha del complicado momento de Manuel Adorni,
https://urgente24.com/actualidad/politica/revelan-mas-detalles-del-viaje-manuel-adorni-nueva-york-costos-reservas-y-dudas-el-financiamiento-n622364
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