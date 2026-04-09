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Ariel Lijo levantó el secreto bancario de Manuel Adorni, esposa y entorno

El juez Ariel Lijo decidió avanzar en la causa que toca al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a su esposa y allegados, por pedido del fiscal, Gerardo Pollicita.

09 de abril de 2026 - 21:26
Manuel Adorni y allegados serán investigados más a fondo por el juez Ariel Lijo

Manuel Adorni y allegados serán investigados más a fondo por el juez Ariel Lijo

La medida, impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, apunta a reconstruir el flujo de fondos y detectar posibles inconsistencias patrimoniales en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Por lo tanto, ahora la justicia podrá revisar sin restricciones las cuentas bancarias de los implicados.

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Acceso total a cuentas y patrimonio

La decisión judicial habilita a ingresar en

  • Cuentas bancarias

  • Transferencias y depósitos

  • Inversiones y créditos

  • Declaraciones impositivas

También alcanza a la consultora AS Innovación Profesional, vinculada a la pareja de Adorni y a un grupo de presuntas prestamistas bajo análisis.

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Ariel Lijo podrá profundizar la causa Adorni para descubrir la ruta del dinero.

Ariel Lijo podrá profundizar la causa Adorni para descubrir la ruta del dinero.

Ruta del dinero

El foco está puesto en reconstruir la evolución patrimonial desde 2022, antes y después del ingreso de Adorni a la función pública.

Qué alcance tiene el pedido del fiscal.

  • Información del Banco Central sobre cuentas, tarjetas, préstamos y cajas de seguridad

  • Movimientos en billeteras virtuales y fintech

  • Detalle completo de ingresos, egresos y operaciones financieras

  • Declaraciones juradas ante ARCA

¿Cómo seguirá el requerimiento?

El levantamiento del secreto —una medida excepcional en causas penales— busca determinar si hubo:

  • Incremento patrimonial injustificado

  • Maniobras de evasión o lavado

  • Inconsistencias entre ingresos declarados y gastos

Por lo pronto, la causa entrará en una fase más sensible, como es descubrir cuál fue la ruta del dinero.

Durante el transcurso del día en Urgente24 dimos cuenta de cuál era la marcha del complicado momento de Manuel Adorni,

https://urgente24.com/actualidad/politica/revelan-mas-detalles-del-viaje-manuel-adorni-nueva-york-costos-reservas-y-dudas-el-financiamiento-n622364

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