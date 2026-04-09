Revelan más detalles del viaje de Manuel Adorni a Nueva York: Costos, reservas y dudas sobre el financiamiento

Quién pagó qué: la clave de la investigación

Uno de los puntos centrales del expediente es determinar quién financió cada gasto. Desde la Casa Rosada explicaron que el pasaje del jefe de Gabinete fue cubierto por el Estado, al tratarse de una gira oficial. “El aéreo correspondiente al Jefe de Gabinete es parte de la gira oficial y lo pagó el Gobierno, los ministros viajan siempre en primera clase”, señalaron fuentes oficiales.

En cambio, aseguraron que el ticket de Angeletti fue afrontado por el propio Adorni.

Sin embargo, la fiscalía busca establecer si existe respaldo financiero suficiente para justificar esos gastos, teniendo en cuenta los ingresos del funcionario y los de su esposa, quien dirige una consultora.

Más viajes, más dudas

El análisis no se limita a este vuelo. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó ampliar la investigación a entre 15 y 19 viajes que están bajo revisión.

En ese contexto, requirió a distintas aerolíneas información detallada sobre cada operación: costos, formas de pago, asignación de asientos y emisión de tickets.

El expediente también incluye otros movimientos que generan interrogantes, como un vuelo privado a Punta del Este que habría costado más de 4.800 dólares y cuya financiación aún no fue aclarada.

Medidas judiciales y avance de la causa

En paralelo, el fiscal pidió el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni, solicitud que deberá ser evaluada por el juez Ariel Lijo.

La medida se fundamenta en la necesidad de reconstruir el circuito financiero detrás de los viajes y otros gastos bajo sospecha.

La investigación también abarca operaciones inmobiliarias vinculadas al funcionario: una casa en un barrio privado de Exaltación de la Cruz, un departamento en Parque Centenario y otro en Caballito. En conjunto, estas adquisiciones habrían implicado una inversión cercana a los 350 mil dólares.

El origen de la denuncia

La causa se inició a partir de una presentación de la diputada nacional Marcela Pagano, quien denunció un “desproporcionado incremento patrimonial” por parte del jefe de Gabinete.

Desde el Gobierno rechazan esa acusación y sostienen que la situación patrimonial de Adorni quedará aclarada cuando se analicen sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción, correspondientes al período fiscal cerrado el 31 de diciembre de 2025.

Una investigación que sigue creciendo

Con nuevos datos incorporados y múltiples líneas de análisis abiertas, la causa avanza sobre uno de los funcionarios más cercanos al presidente Javier Milei.

El foco ya no está solo en un viaje puntual, sino en un conjunto de movimientos financieros que la Justicia intenta reconstruir en detalle.

______________________________

Más noticias en Urgente24:

La trama crece: La Justicia pide otra indagatoria a Diego Spagnuolo por nuevos hechos

La verdad detrás de la dolarización: Javier Milei reveló el obstáculo que frenó el plan

En plena tensión global, Milei confirmó que sí viajará a Israel y redobla su postura geopolítica