En plena tensión global, Milei confirmó que sí viajará a Israel y redobla su postura geopolítica

La confirmación del viaje se conoció luego de que el propio Milei replicara en redes sociales una publicación de la Agencia Judía de Noticias (AJN) que anticipaba su presencia.

Alineamiento político y respaldo explícito a Israel

El viaje se da en un contexto de fuerte posicionamiento del Gobierno argentino en el conflicto de Medio Oriente. Milei ha expresado en reiteradas ocasiones su apoyo a Israel y su cercanía con el primer ministro Benjamin Netanyahu.

En declaraciones recientes, el Presidente defendió con firmeza su postura y cuestionó las críticas internacionales:

“A mí no me importa lo que diga la prensa internacional socialista y las aberraciones y mentiras que dicen acerca de Bibi Netanyahu”.

También trazó una definición ideológica del conflicto. Describió a Israel como “un Estado que acepta convivir con otros”, en contraste con Irán, al que acusó de no aceptar esa convivencia y de querer “exterminar” al país israelí.

Para Milei, Israel representa mucho más que un actor geopolítico: lo definió como “el bastión de Occidente” y lo vinculó con valores históricos y culturales. “La filosofía griega, el derecho romano, la rectitud de los estoicos y la cultura judeo cristiana”, enumeró, al explicar lo que considera los pilares de ese bloque.

En esa línea, profundizó su visión ideológica: “En el fondo son los valores sobre los cuales se construye el capitalismo libre de empresa”.

Decisiones concretas en la política exterior argentina

El respaldo no quedó solo en declaraciones. En los últimos días, el Gobierno argentino avanzó en una decisión clave: declarar a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista.

La medida se suma a decisiones previas en la misma línea, como la inclusión de Hezbollah y Hamás en esa categoría, y consolida un giro en la política exterior argentina hacia un alineamiento más claro con Israel y Estados Unidos.

La decisión fue celebrada públicamente por el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, quien destacó el rol de la Argentina en el escenario internacional.

“Esta decisión se suma a su declaración de Hezbollah y Hamás como organizaciones terroristas y coloca a Argentina, bajo su liderazgo, a la vanguardia del mundo libre en la lucha contra el régimen terrorista iraní y sus ramificaciones”, señaló en un comunicado.

Una visita con impacto político más allá de lo simbólico

El eventual viaje de Milei no es solo protocolar. Se inscribe en una estrategia más amplia de posicionamiento internacional, en la que el Gobierno busca reforzar alianzas con potencias occidentales y marcar un perfil ideológico definido.

En un contexto de tregua inestable y tensiones latentes en Medio Oriente, la presencia del Presidente argentino en Israel funcionará como una señal política fuerte hacia la comunidad internacional.

Y, al mismo tiempo, como una confirmación de que la política exterior del Gobierno no se limita a los gestos diplomáticos, sino que apunta a consolidar un alineamiento claro en el tablero global.

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