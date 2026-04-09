La verdad detrás de la dolarización: Javier Milei reveló el obstáculo que frenó el plan

“Si vos le diste la opción de que use los dólares y sigue usando los pesos, ok.”

Javier Milei se lava las manos respecto de su promesa de campaña

La definición implica un giro relevante en el enfoque: la dolarización ya no aparece como una medida inmediata, sino como un proceso que, según el Gobiern, debería surgir de manera natural si la sociedad decide adoptarla.

Chau dolarización, hola tensión económica

El Presidente también se refirió al contexto económico reciente y reconoció dificultades. Señaló que el primer trimestre de 2026 fue “complicado” en materia inflacionaria y vinculó esa situación a factores políticos.

Según su visión, tras las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno enfrentó una ofensiva que afectó la demanda de dinero y, en consecuencia, la estabilidad económica.

En ese marco, salió a respaldar con fuerza a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien quedó en el centro de cuestionamientos por la compra de un departamento en Caballito.

“Desde que ganamos la elección en mayo en la Capital Federal, ese triunfo que tuvo el maravilloso Jefe de Gabinete que tengo, que es Manuel Adorni, a partir de ahí el sistema empezó a atacar de manera violenta”, aseguró.

Además, destacó su rol dentro del equipo económico: “Yo fijo el norte y la dirección de la política, pero después se queda él trabajando en la cocina con los ministros”.

Inflación, actividad y el mensaje hacia adelante

Más allá de las tensiones recientes, Milei se mostró optimista sobre el rumbo económico. Aseguró que la inflación está en proceso de desaceleración y lanzó una promesa contundente: “La inflación inexorablemente va a colapsar”.

Como indicador adelantado, mencionó que la inflación mayorista ya se ubicaría por debajo del 1% mensual, lo que —según su análisis— anticipa una baja en los precios al consumidor.

En cuanto a la actividad, proyectó una mejora en el corto plazo. “Hacia adelante vemos más actividad económica, más empleo, mejores salarios reales y menos inflación”, afirmó.

También destacó una baja en los niveles de pobreza, que —según datos mencionados por el propio Presidente— habría pasado del 57% al 30%, lo que definió como “el nivel más bajo en ocho años”.

Un cambio de estrategia sin anuncio formal

La explicación de Milei deja entrever un cambio en la estrategia económica sin necesidad de anunciarlo explícitamente. La dolarización, que supo ocupar el centro del debate, ahora aparece subordinada a la decisión de los propios ciudadanos.

El mensaje es claro: el Gobierno sostiene el objetivo, pero no está dispuesto a forzarlo. Y en ese escenario, el futuro del peso (y del dólar) dependerá menos de un decreto y más del comportamiento de la sociedad.

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