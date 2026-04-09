La escribana reveló que el hijo de una de las jubiladas es amigo de Adorni: Estuvo en Casa Rosada y lo citan a declarar

Feijoo ahora fue citado a declarar por el fiscal Pollicita. El testigo deberá presentarse el miércoles 22/04 a las 9:00 y, de acuerdo con la citación, tendrá que aportar su teléfono celular.

De acuerdo al portal TN, la medida se enmarca en una batería de citaciones que también alcanza a Natalia Rucci, dueña de la inmobiliaria que intervino en la operación, y a su esposo, Marcelo Trimarchi, quienes fueron convocados para el lunes 20 de abril a las 9 y 11, respectivamente. A su vez, la Justicia citó al encargado del edificio y a Juan Ernesto Cosentino, exdueño de otra propiedad atribuida a Adorni en el country Indio Cuá, quien deberá declarar el 27/04.

En Casa Rosada

Según reveló eldiarioar, Feijoo estuvo en Balcarce 50 el 22/10 de 2025. El mismo día también estuvo en la sede gubernamental la esposa del funcionario, Bettina Angeletti. Los detalles constan en el registro de entradas a la Casa de Gobierno.

Feijoo es hijo Beatriz Alicia Viegas, una de las jubiladas que le vendieron el departamento de Miró a Adorni con una hipoteca de "saldo de precio" por $200 mil a pagar en el plazo de un año sin intereses, según declaró Nechevenko. La otra es Claudia Sbabo.

"Que yo sepa, no hubo inmobiliaria. De hecho, la operación se hizo porque son conocidos, amigos. Por eso es lógico esto de que no hay intereses", dijo la escribana en la entrevista.

De acuerdo al diario La Nación Feijoo fue señalado como la persona que hizo la reserva del departamento en la inmobiliaria Rucci. Feijoo es socio de Leandro Maino en la empresa desarrolladora TJS Group y en la constructora Avda SRL. Maino comparte apellido con el esposo de Sbabo, Omar Leonardo Miano.

Según ese mismo medio, Feijoo y Maino serían los hombres señalados por el exfutbolista Hugo Morales, expropietario del departamento de Caballito, como los que le hicieron la oferta por el inmueble y luego estuvieron junto a las jubiladas el día de la escritura.

6 meses después, la vivienda pasó a manos de Adorni, amigo de uno de esos "chicos" a los que se refirió Morales en su declaración.

En contacto con eldiarioar, Feijoo sostuvo que las operaciones "están en regla" y “no hay nada raro”.

Feijoo también aseguró que mostró el departamento de Adorni en Parque Chacabuco “un par de veces” a interesados y se declara a cargo de la venta por un valor cercano a los US$300 mil.

Ese inmueble, de la calle Asamblea, fue hipotecado por el jefe de Gabinete para financiar la compra de la casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. De su venta depende la cancelación de la deuda por el departamento de la calle Miró.

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