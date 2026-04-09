El FMI baja sus previsiones de crecimiento mundial 2026 (pero la Argentina es mala praxis)

Georgieva afirmó que la demanda a corto plazo de apoyo del FMI podría ascender a hasta US$ 50.000 millones, a medida que los países afronten las consecuencias de la guerra.

Dato: como número tremendo el FMI menciona un total de demandas de préstamos de US$ 50.000 millones. A la Argentina le prestó en soledad casi ese dinero en días de Mauricio Macri. El inútil perdió igual las elecciones, el país sudamericano quedó con ese pasivo que paga con dificultad y el FMI vive con el riesgo de 'pufo'. Una locura todo.

Georgieva añadió que el FMI puede ampliar la asistencia a través de los programas existentes, y que se esperan más iniciativas.

Asimismo, señaló que las próximas reuniones entre el FMI y el Banco Mundial se centrarán en cómo afrontar el impacto económico del conflicto, ahora en pausa muy frágil.

fmi.jpg "De hecho, de no haber sido por este impacto, habríamos estado mejorando el crecimiento global." Banderas de países que integran la Asamblea del Fondo Monetario Internacional. FOTO: FMI

El texto:

##"La solidez de la economía mundial se ve puesta a prueba una vez más por la guerra, ahora en pausa, en Oriente Medio . El conflicto ha causado considerables dificultades en todo el mundo. Me solidarizo con todas las personas afectadas por esta guerra y por todas las guerras."

##"¿Y qué nos golpeó? Una crisis de oferta, que es:

Grande, con el flujo diario mundial de petróleo reducido en un 13% y su flujo de GNL en un 20%;

Global, ya que todos pagamos ahora más por la energía y las cadenas de suministro están interrumpidas en todo el mundo;

Asimétrica, cuyo impacto depende de la proximidad al conflicto, de si se es exportador o importador de energía y del margen de maniobra política.

Como siempre, una crisis de oferta eleva los precios. A modo de ejemplo, el Brent pasó de US$ 72 por barril en vísperas de las hostilidades a un máximo de US$ 120. Afortunadamente, los precios del petróleo han bajado, pero siguen siendo mucho más altos que antes de la guerra, y muchos países están pagando primas elevadas por el acceso a estos valiosos suministros."

##"Las interrupciones en el suministro han tenido —y seguirán teniendo durante algún tiempo— efectos en cadena , tales como:

Las interrupciones en las refinerías de petróleo se deben a la necesidad de mantener caudales mínimos, con luces de advertencia parpadeando en rojo en muchos lugares remotos;

La escasez de productos refinados, como el diésel y el combustible para aviones, ha perturbado el transporte, el comercio y el turismo en un mundo más interconectado que nunca;

La inseguridad alimentaria afecta a otros 45 millones de personas debido a los problemas de transporte, lo que eleva el número total de personas que padecen hambre a más de 360 millones , y el problema podría empeorar con el tiempo debido al aumento de los precios de los fertilizantes;

Además, se producen interrupciones en la cadena de suministro debido a las dependencias industriales de productos como el azufre, el helio para la fabricación de chips de silicio y las imágenes de resonancia magnética, y la nafta para los plásticos."

##"¿Cómo se desarrollará esta conmoción? A través de 3 canales principales :

El impacto en los precios y la escasez de suministro. El aumento de los precios de los insumos clave influye en muchos bienes de consumo, elevando la inflación. Esto, sumado a la escasez, reduce la demanda drásticamente. Expectativas de inflación. Estas pueden romper el anclaje y desencadenar un costoso proceso inflacionario. (...) Afortunadamente, las expectativas a largo plazo no se han movido, lo cual es muy positivo e importante . Las condiciones financieras. Partiendo de un nivel muy favorable, estas se endurecieron de forma ordenada. Los diferenciales de los bonos de los mercados emergentes se ampliaron considerablemente; los precios de las acciones se ajustaron; y el dólar se apreció. Y ahora observamos cierta relajación."

##"Ya hemos vivido esta situación en la década de 1970 y a principios de esta década."

##"3ra. pregunta: ¿cuál es la magnitud del impacto en el crecimiento? La respuesta depende en gran medida de si el alto el fuego se mantiene y conduce a una paz duradera, y de la magnitud de los daños que deje la guerra a su paso.

Todos estos escenarios parten de una situación en la que una fuerte inversión en IA y tecnología, unas condiciones financieras favorables y otros factores impulsaban un dinamismo considerable en la economía mundial.

De hecho, de no haber sido por este impacto, habríamos estado mejorando el crecimiento global.

Pero ahora, incluso nuestro escenario más optimista contempla una revisión a la baja del crecimiento. ¿Por qué? Debido a los importantes daños en la infraestructura, las interrupciones en el suministro, la pérdida de confianza y otros efectos negativos."

##"Tomemos como ejemplo el complejo Ras Laffan de Qatar: un caso sumamente importante de inversión estratégica bien ejecutada. Produce el 93% del GNL del Golfo, de los cuales aproximadamente el 80% se destina a Asia-Pacífico, una región que actualmente sufre una grave escasez de combustible. Ras Laffan ha estado prácticamente paralizado desde el 2 de marzo, sufrió daños directos el 19 de marzo y podría tardar entre 3 y 5 años en recuperar su plena capacidad. Incluso en el mejor de los casos, no habrá un regreso limpio y ordenado al statu quo anterior."

##"Otro dato relevante: observe cómo el tránsito de barcos a través de Bab el-Mandeb en el Mar Rojo nunca se ha recuperado del todo de las devastadoras interrupciones sufridas allí; permanece estancado en aproximadamente la mitad de su nivel de 2023."

##"La realidad es que no sabemos con certeza qué depara el futuro para los tránsitos a través del estrecho de Ormuz ni, de hecho, para la recuperación del tráfico aéreo regional. Lo que sí sabemos es que el crecimiento será más lento , incluso si la nueva paz es duradera."

##"Los países que pueden exportar petróleo y gas sin interrupciones son los menos afectados. Por el contrario, los países directamente afectados por la guerra —incluidos los exportadores de petróleo y gas que sufrieron el bloqueo— y los países que dependen de las importaciones de petróleo y gas, siguen soportando la peor parte del impacto. La gravedad de este impacto dependerá, en gran medida, del margen de maniobra política de los que dispongan los países, incluidas las reservas de petróleo y gas, dado el lapso de cinco semanas que hemos observado en el tráfico de buques cisterna procedentes del Golfo."

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