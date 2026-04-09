El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este jueves que las fuerzas estadounidenses continuarán desplegadas en las cercanías de Irán hasta que se cumpla el “acuerdo real”, lo que incluye el monumental despliegue de artillería,marina y naval en el Golfo Pérsico, que al USS Abraham Lincoln en el Mar Arábigo y el USS Gerald R. Ford en el Mediterráneo oriental, así como los bombarderos F-35 navales estacionados en bases estadounidenses, donde miles de marines aguardan ante cualquier cambio de rumbo en medio de la frágil tregua con Teherán.
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Trump mantiene sus fuerzas sobre Irán y Netanyahu presume jalar "el gatillo"
Trump anuncia que las fuerzas de Estados Unidos permanecerán sobre Irán hasta que se cumpla el acuerdo, pero Teherán sugiere que lo han roto con el Líbano, mientras Netanyahu se ufana de tener "el dedo en el gatillo"
“Todos los buques, aeronaves y personal militar de EEUU, junto con municiones, armamento y todo lo demás que sea apropiado y necesario para la persecución y destrucción letal de un enemigo ya sustancialmente debilitado, permanecerán en Irán y sus alrededores hasta que se cumpla íntegramente el ACUERDO REAL alcanzado”, escribió el mandatario estadounidense en su red Truth Social.
Trump amenazó este martes con aniquilar la “civilización” iraní si no aceptaban la propuestaestadounidense; pero después reculó con un alto al fuego de 15 días gracias a la mediación de Pakistán, lo que después llevó a Teherán abriera este miércoles por un breve tiempo el estrecho de Ormuz, la vía marítima por donde circula el petróleo del mundo. Pero en aquella misma jornada, el régimen iraní decidió volver a cerrarlo, aludiendo que Estados Unidos e Israel no cumplieron con el alto al fuego porque Líbano aún se encuentra bajo fuego.
Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirmó que Estados Unidos debe elegir entre mantener el alto el fuego con Irán o continuar la guerra a través de Israel, y planteó que ambas opciones son incompatibles.
Al igual que el ministro de Exteriores, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, advirtió este jueves que los continuos ataques israelíes contra Hezbolá en el Líbano, que en el primer día de la tregua se intensificaron, acarrearían “costos explícitos y respuestas fuertes”.
Qalibaf insistió en que el alto el fuego de dos semanas se extendía al Líbano, algo que tanto Israel como Estados Unidos negaron. No obstante, el Gobierno de Pakistán, mediador y potencia atómica en la que la Casa Blanca confió en 2011 para atravesar su tierra para aniquilar a Bin Laden, subrayó el miércoles que el frágil alto al fuego tiene “efecto inmediato” y que se aplicaba “en todas partes, incluido Líbano”.
En la vereda contraria a Irán, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró un día antes, en una comparecencia pública sin preguntas desde Tel Aviv, que "el alto el fuego temporal con Irán no incluía a Hezbolá", al mismo tiempo que acentuó su buena relación con Estados Unidos, cuyo jefe de Estado, Donald Trump, salió a decir ayer que Beirut no estaba incluida en la tregua tras registrarse la mayor ofensiva israelí en el Líbano desde el 2 de marzo.
"He dejado claro que el alto el fuego temporal con Irán no incluirá a Hezbolá. Hoy le hemos asestado el golpe más duro que jamás haya sufrido. Hemos atacado 100 objetivos en 10 minutos en lugares que Hezbolá creía que estaban protegidos", lanzó Netanyahu.
Trump humillado por los aliados de la OTAN, que desacataron sus órdenes
Este mismo jueves, el presidente estadounidense Donald Trump volvió a arremeter de lleno contra sus aliados de la OTAN, quienes se han venido manteniéndose al margen de la guerra contra Irán, iniciada por la Casa Blanca y Tel Aviv el 28 de febrero, al afirmar que los aliados europeos “no entienden nada” sin que se les presione.
"¡Ninguna de estas personas, incluyendo nuestra propia, muy decepcionante OTAN, entendió nada a menos que se les pusiera bajo presión!", escribió Truth Social. El otro posteo, también señaló que la OTAN "no estuvo ahí" para Estados Unidos cuando la necesitó, en relación a la negativa de Europa de mandar embarcaciones de apoyo a Ormuz, y pronosticó que "no estará" cuando vuelva a requerir su ayuda.
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