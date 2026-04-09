Trump mantiene sus fuerzas sobre Irán y Netanyahu presume jalar "el gatillo"

Embed - "Estamos preparados para volver a luchar": Netanyahu tras ataques a El Líbano

Al igual que el ministro de Exteriores, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, advirtió este jueves que los continuos ataques israelíes contra Hezbolá en el Líbano, que en el primer día de la tregua se intensificaron, acarrearían “costos explícitos y respuestas fuertes”.

Qalibaf insistió en que el alto el fuego de dos semanas se extendía al Líbano, algo que tanto Israel como Estados Unidos negaron. No obstante, el Gobierno de Pakistán, mediador y potencia atómica en la que la Casa Blanca confió en 2011 para atravesar su tierra para aniquilar a Bin Laden, subrayó el miércoles que el frágil alto al fuego tiene “efecto inmediato” y que se aplicaba “en todas partes, incluido Líbano”.

Las violaciones del alto el fuego conllevan respuestas explícitas y FUERTES (...) Apaguen el fuego de inmediato Las violaciones del alto el fuego conllevan respuestas explícitas y FUERTES (...) Apaguen el fuego de inmediato

presidente del Parlamento de Irán Presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf. FOTO: IRNA

En la vereda contraria a Irán, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró un día antes, en una comparecencia pública sin preguntas desde Tel Aviv, que "el alto el fuego temporal con Irán no incluía a Hezbolá", al mismo tiempo que acentuó su buena relación con Estados Unidos, cuyo jefe de Estado, Donald Trump, salió a decir ayer que Beirut no estaba incluida en la tregua tras registrarse la mayor ofensiva israelí en el Líbano desde el 2 de marzo.

"He dejado claro que el alto el fuego temporal con Irán no incluirá a Hezbolá. Hoy le hemos asestado el golpe más duro que jamás haya sufrido. Hemos atacado 100 objetivos en 10 minutos en lugares que Hezbolá creía que estaban protegidos", lanzó Netanyahu.

Todavía tenemos objetivos por cumplir y los lograremos mediante acuerdo y consenso o bien reanudando la guerra porque estamos preparados para hacerlo cuando sea necesario. Nuestros dedos están en el gatillo Todavía tenemos objetivos por cumplir y los lograremos mediante acuerdo y consenso o bien reanudando la guerra porque estamos preparados para hacerlo cuando sea necesario. Nuestros dedos están en el gatillo

Trump humillado por los aliados de la OTAN, que desacataron sus órdenes

Este mismo jueves, el presidente estadounidense Donald Trump volvió a arremeter de lleno contra sus aliados de la OTAN, quienes se han venido manteniéndose al margen de la guerra contra Irán, iniciada por la Casa Blanca y Tel Aviv el 28 de febrero, al afirmar que los aliados europeos “no entienden nada” sin que se les presione.

trump con la prensa - periodistas Trump ofreciendo declaraciones en medio de una frágil tregua con Irán. FOTO: REUTERS

"¡Ninguna de estas personas, incluyendo nuestra propia, muy decepcionante OTAN, entendió nada a menos que se les pusiera bajo presión!", escribió Truth Social. El otro posteo, también señaló que la OTAN "no estuvo ahí" para Estados Unidos cuando la necesitó, en relación a la negativa de Europa de mandar embarcaciones de apoyo a Ormuz, y pronosticó que "no estará" cuando vuelva a requerir su ayuda.

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