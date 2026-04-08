Ciclotimia global: Israel no sigue a Donald Trump e Irán bloquea Ormuz

Live Blog Post

Empeora la escena fiscal en las provincias

El combo de baja en la recaudación genuina y la sequía de giros vía coparticipación de Nación pusieron a las provincias en una situación delicada a nivel fiscal. Si bien el Gobierno liberó adelantos por 400.000 millones, ese dinero solo alcanzará para 12 provincias con afinidad política a la Casa Rosada.

Un estudio reciente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) reveló una caída real de los giros coparticipables en contraste con la inflación. En ese órden, solo la provincia de Salta tuvo un marzo de crecimiento coparticipativo interanual.

La baja registrada en el total de las transferencias de Nación a la provincia rondó el 6,4%. Si bien crecieron nominalmente, la inflación ejecutó el descenso señalado.

Según el IARAF, gran parte de las provincias argentinas habrían cerrado sus balances fiscales con déficit acumulado. Un escenario que va a repetirse en el 2026, a la vista del aumento del gasto y la reducción de ingresos.