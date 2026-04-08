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Ciclotimia global: Israel no sigue a Donald Trump e Irán bloquea Ormuz

Donald Trump anunció una tregua, pero Israel no está conforme.&nbsp;

Donald Trump anunció una tregua, pero Israel no está conforme. 

RTVE
Donald Trump anunció una tregua, pero Israel no está conforme.&nbsp;

Donald Trump anunció una tregua, pero Israel no está conforme. 

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La tregua de Donald Trump no se tradujo en un alto al fuego. Israel avanza con ataques a el Líbano e Irán responde cerrando Ormuz. Qué pasa en Argentina.

8 de abril de 2026 - 13:50
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MIÉRCOLES 8 DE ABRIL DE 2026. La tregua de dos semanas anunciada por Donald Trump entre Estados Unidos e Irán podría caer a pocas horas de su anuncio. Con Israel avanzando con ataques masivos en Líbano, la postura de negociación que el Gobierno iraní aceptó al cierre del "dead line" anunciado corre riesgo y ya provocó un nuevo cierre del Estrecho de Ormuz.

Con negociaciones en curso y una aparente fractura en la colaboración entre la Casa Blanca y Tel Aviv, la confusión domina el escenario global y los mercados. Estos últimos abrieron al alza con la "paz" provisoria anunciada por Trump luego de haber prometido la "muerte de una civilización entera" un día antes, pero ahora se encuentran con efectos no positivos para la logística energética mundial, todavía bajo el mismo nivel de amenaza con la que amaneció el lunes.

El estado de situación reveló la dispersión de poder que generó la incursión militar estadounidense en Medio Oriente, con efectos en la capacidad de entablar acuerdos estables y reales.

En Argentina, el Gobierno nacional continúa intentando dominar los frentes de polémicas que rodean al Gabinete y sus principales funcionarios. La causa en la que se investiga el origen del patrimonio de Manuel Adorni (jefe de Gabinete) sumó nuevos datos sobre la compra de propiedades desde su ingreso al Gobierno.

En el sector del transporte, la reducción de frecuencias y líneas en el AMBA y las amenazas de paro en las ciudades del Interior abrieron un nuevo escenario de conflicto. Las empresas denuncian inviabilidad del sistema por falta de subsidios, baja en la venta de pasajes y suba de los costos operativos.

Todo esto y más en el vivo de la tarde en Urgente24:

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Encuestas avisoran un cambio de clima social

La consultora Zuban/Córdoba publicó los resultados de su encuesta de abril, que muestran un persistente deterioro de la percepción de la opinión pública respecto del gobierno de Javier Milei.

El estudio muestra lo que denomina "la consolidación de un cambio de clima social" en el que sobresalen la suba de la desaprobación de la gestión libertaria, caen las expectativas a futuro y "la economía se vuelve el centro de la problemática de los argentinos".

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Nuevo incumplimiento con el FMI

Un tercer incumplimiento en las metas de acumulación de reservas llegó en marzo. Según datos del Centro de Economía Política Argentina, el Ministerio de Economía quedó USD 13.347 millones abajo de lo proyectado en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Ahora bien, el dato no implica una traba real en la relación con el organísmo, que habría asegurado el desembolso de 1.000 millones previsto para el 2026. De esa manera, el programa no estaría condicionado por el cumplimiento de metas, algo que no obstante llevó al Gobierno a iniciar una política de compra de divisas que le permitió USD 4.492 millones en lo que va del año.

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Empeora la escena fiscal en las provincias

El combo de baja en la recaudación genuina y la sequía de giros vía coparticipación de Nación pusieron a las provincias en una situación delicada a nivel fiscal. Si bien el Gobierno liberó adelantos por 400.000 millones, ese dinero solo alcanzará para 12 provincias con afinidad política a la Casa Rosada.

Un estudio reciente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) reveló una caída real de los giros coparticipables en contraste con la inflación. En ese órden, solo la provincia de Salta tuvo un marzo de crecimiento coparticipativo interanual.

La baja registrada en el total de las transferencias de Nación a la provincia rondó el 6,4%. Si bien crecieron nominalmente, la inflación ejecutó el descenso señalado.

Según el IARAF, gran parte de las provincias argentinas habrían cerrado sus balances fiscales con déficit acumulado. Un escenario que va a repetirse en el 2026, a la vista del aumento del gasto y la reducción de ingresos.

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Monteoliva señaló coordinación en los ataques escolares

El crimen ocurrido en una escuela de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, sumó en las últimas horas un dato clave que cambia el eje de la investigación y que el Gobierno dio a conocer este miércoles en una rueda de prensa que dejó a muchos atónitos por lo inesperado del caso.

En los hechos, el adolescente que asesinó a un compañero no actuó de manera aislada, sino que formaba parte de una comunidad digital internacional que promueve y glorifica la violencia extrema.

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Periodista de Al Jazeera muere en ataque israelí en Gaza

Mohammed Wishah fue reportado muerto luego de un ataque de Israel en Gaza. El periodista falleció tras la explosión del vehículo en el que se trasladaba como reportero en zona de desastre. Habría sido alcanzado por un dron israelí.

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Sanda Petovello deja expuesto al Gobierno

Sandra Pettovello envía señales de diferenciación con el resto de los ministerios del gobierno de su amigo Javier Milei. Es en momentos en que su nombre suena entre los posibles reemplazantes de Manuel Adorni, en caso de que la situación judicial del jefe de Gabinete se agrave y haya que soltarle la mano.

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Sturzenegger y Milei van por más rutas privadas: Todavía no hay obras

En momentos en que el deterioro de las rutas nacionales-por la paralización de la obra pública durante la gestión de Javier Milei- es una crítica unánime, y cuando los colectivos reducen frecuencias y hablan de "colapso inminente", Federico Sturzenegger promete un "salto cuántico" en la "infraestructura logística del país" cuando termine el "1er. mandato" libertario.

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Morosidad alarmante golpea a Mercado Pago

La morosidad en Argentina es tema serio y en el último tiempo creció a niveles muy altos. Mercado Pago, una de las fintech más usadas y reconocidas del país, está alarmada por el crecimiento de deuda en los créditos que los usuarios tomaron recientemente. El dinero no alcanza y cada vez es peor.

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Marín (YPF) avisó que no bajará los precios a pesar del petróleo más barato

La tregua entre Estados Unidos e Irán frenó la escalada de los precios del petróleo, provocando un derrumbe del 15% en el precio del barril Brent, y dejando el crudo de referencia para la Argentina en torno a los US$94. Pero también, después de que YPF congelara los precios de los combustibles por 45 días, y ahora, que podría bajar, no lo hará...

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Extraño alto al fuego deja a Donald Trump expuesto

Irán declaró que está evaluando romper el alto al fuego de 15 días acordado con Estados Unidos si Israel sigue bombardeando Líbano, cuyo sur, según Tel Aviv, es un bastión de operaciones de la Hezbolá, proxy chií de Teherán. Este miércoles, en el primer día de la entrada en vigor de la tregua, el Estado Hebreo lanzó contra el territorio libanés la ofensiva más intensa desde la escalada y el presidente estadounidense Donald Trump dijo que Beirut está excluido de la tregua.

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Otras noticias en Urgente24:

La "sobreviviente" La Anónima prepara al menos 100 despidos tras mega expansión al norte

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