Ciclotimia global: Israel no sigue a Donald Trump e Irán bloquea Ormuz

MIÉRCOLES 8 DE ABRIL DE 2026. La tregua de dos semanas anunciada por Donald Trump entre Estados Unidos e Irán podría caer a pocas horas de su anuncio. Con Israel avanzando con ataques masivos en Líbano, la postura de negociación que el Gobierno iraní aceptó al cierre del "dead line" anunciado corre riesgo y ya provocó un nuevo cierre del Estrecho de Ormuz.
Encuestas avisoran un cambio de clima social
La consultora Zuban/Córdoba publicó los resultados de su encuesta de abril, que muestran un persistente deterioro de la percepción de la opinión pública respecto del gobierno de Javier Milei.
El estudio muestra lo que denomina "la consolidación de un cambio de clima social" en el que sobresalen la suba de la desaprobación de la gestión libertaria, caen las expectativas a futuro y "la economía se vuelve el centro de la problemática de los argentinos".
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