A pesar de que hubo un acuerdo entre el Gobierno nacional y las cámaras del transporte de abonar parte de la deuda en subsidios a las empresas, este miércoles (8/4) los colectivos siguen funcionando con un cronograma reducido en el en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), generando demoras y largas colas en las paradas.
ARDE EL AMBA
Otra jornada con colectivos con servicio reducido y furia de usuarios
Los colectivos funcionan con una reducción de servicios de hasta el 30% lo que genera importantes demoras y largas filas de pasajeros. Reunión clave el 9/4.
Cuáles son los colectivos con demoras
Las líneas de colectivos que circulan con frecuencia reducida este miércoles son las siguientes: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.
Desde la Cámara Empresaria de Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) explicaron que, si bien hubo un acuerdo con el Gobierno para el pago parcial de los subsidios, el conflicto aún no se resolvió y habrá otra reunión el jueves 9/4 con funcionarios nacionales.
Lo que logró el acuerdo fue desactivar el lock out, a raíz del impacto del aumento en el precio del gasoil, que acumula un alza de 25% en el último mes por la guerra en Medio Oriente.
Una cuenta de $115.000 millones
"El Gobierno se comprometió a pagar parte de la deuda. Tengamos en cuenta que el monto asciende a 115 mil millones de pesos que se deben desde agosto del año pasado. Durante esta noche se estarán depositando cerca de 56 mil millones", explicó Marcelo Pasciutto, director de CETUBA, en declaraciones a Radio 10.
El empresario también se quejó por la falta de diálogo del Gobierno: " Esperábamos una reunión para ver cómo se podía tratar el tema, pero no nos llamaron", por lo cual las empresas resolvieron reducir los servicios: " Quedamos en que vamos a dar el mismo esquema de emergencia que se brindó en estos días".
Las empresas reclamaban que en la última adecuación de costos que hizo el Gobierno se calculó con un gasoil a un precio de $1744,15 por litro, mientras que ahora lo estiman en $1915 por litro, una diferencia de 9,8%.
Luego, para estimar la estructura que determina los subsidios que pagará Nación a las empresas, se realiza un cálculo mensual que tiene en cuenta, entre otras cuestiones, los recorridos de cada línea y la cantidad de pasajeros transportados.
Las empresas esperaban el pago acordado con el Gobierno este miércoles y mañana habrá una reunión de autoridades de Transporte con los empresarios del sector.
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