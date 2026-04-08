Otra jornada con colectivos con servicio reducido y furia de usuarios

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El empresario también se quejó por la falta de diálogo del Gobierno: " Esperábamos una reunión para ver cómo se podía tratar el tema, pero no nos llamaron", por lo cual las empresas resolvieron reducir los servicios: " Quedamos en que vamos a dar el mismo esquema de emergencia que se brindó en estos días".

Las empresas reclamaban que en la última adecuación de costos que hizo el Gobierno se calculó con un gasoil a un precio de $1744,15 por litro, mientras que ahora lo estiman en $1915 por litro, una diferencia de 9,8%.

Luego, para estimar la estructura que determina los subsidios que pagará Nación a las empresas, se realiza un cálculo mensual que tiene en cuenta, entre otras cuestiones, los recorridos de cada línea y la cantidad de pasajeros transportados.

Las empresas esperaban el pago acordado con el Gobierno este miércoles y mañana habrá una reunión de autoridades de Transporte con los empresarios del sector.

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