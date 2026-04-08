Freno de mano al transporte: La crisis le corta las piernas a los usuarios

Sin embargo, tras abrir una instancia de diálogo con autoridades de la Provincia, decidieron suspender momentáneamente los recortes para intentar encontrar una solución.

"Habiendo establecido canales de diálogo con autoridades provinciales quienes se mostraron preocupados por las situaciones planteadas, esta empresa definió dejar en suspenso la reducción de servicios con la intención de que en conjunto podamos encontrar soluciones urgentes, con la premisa de no afectar a nuestros usuarios". "Habiendo establecido canales de diálogo con autoridades provinciales quienes se mostraron preocupados por las situaciones planteadas, esta empresa definió dejar en suspenso la reducción de servicios con la intención de que en conjunto podamos encontrar soluciones urgentes, con la premisa de no afectar a nuestros usuarios".

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Si bien eso fue lo que indicaron desde Interbus, lo cierto es que la falta de fondos nacionales sigue siendo el principal obstáculo para garantizar la normal prestación del transporte.

Servicios que conectan Santa Fe y Córdoba también afectados

Por su parte, la crisis también alcanza a los servicios que conectan Santa Fe con Córdoba. En este caso, la empresa Los Ranqueles, con más de 50 años de trayectoria, suspendió hasta nuevo aviso varios recorridos interprovinciales.

Entre los tramos afectados se encuentran Arteaga-Cruz Alta, Cruz Alta-Arteaga, Chañar Ladeado-Corral de Bustos y Corral de Bustos-Chañar Ladeado.

En este caso, el recorte afecta conexiones clave para usuarios que se trasladan entre pequeñas y medianas localidades por trabajo, estudio, trámites o atención médica.

Problemas en la Provincia

En Santa Fe, el transporte urbano también atraviesa un pésimo momento. Las firmas prestatarias ya aplicaron un recorte del 7% en la flota —equivalente a una unidad menos por línea— y advierten por la sostenibilidad del sistema.

Autobuses Santa Fe y Ersa confirmaron que la medida responde a la imposibilidad de afrontar costos operativos, en particular el combustible. La reducción ya impacta en la frecuencia del servicio, con mayores tiempos de espera en las paradas.

image El sistema de transporte urbano de la ciudad de Santa Fe atraviesa una de sus situaciones más críticas en años.

En riesgo

La realidad está a la vista, donde cada vez más empresas reducen servicios o, peor aún, dejan de realizar algunos recorridos. En ese sentido, desde el sector anticipan que, en caso de no haber medidas concretas, la crisis se podría profundizar en el corto plazo, afectando la conectividad entre Rosario y las localidades del interior.

El usuario del Gran Rosario hoy paga una de las tarifas por kilómetro más caras del país, mientras el servicio reduce frecuencias para "sobrevivir".

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