ROSARIO. La crisis del transporte también afecta a la ciudad, precisamente a los pasajeros diarios. El servicio interurbano de la Cuna de la Bandera y el sur de Santa Fe continúa profundizándose. En las últimas horas, la firma Transur confirmó nuevos recortes de frecuencias, mientras que Interbus S.R.L. advirtió sobre posibles suspensiones.
COMBUSTIBLES EN ALZA
Freno de mano al transporte: La crisis le corta las piernas a los usuarios
La crisis del transporte está haciendo estragos en todo el país. En Santa Fe recortan servicios que afectan hasta recorridos que conectan con Córdoba.
Transporte en crisis
Por un lado, Transur informó que, desde este lunes 6 de abril, varios servicios quedaron reducidos "hasta nuevo aviso" producto del constante aumento del combustible y la baja demanda en algunos recorridos.
Entre los cambios más importantes, el servicio Rosario-Sastre de las 13 sólo funcionará los lunes y viernes, mientras que el trayecto hasta Montes de Oca de las 18:30 circulará los viernes y domingos. Vale tener en cuenta que también habrá recortes en los viajes de regreso hacia la city rosarina.
En tanto, Interbus anunció la suspensión de conexiones entre Rosario y localidades como Acebal, Álvarez, Uranga y Coronel Domínguez, en un marco considerado "crítico". La empresa apuntó como problemas principales al incremento de costos, falta de actualización tarifaria (vigente desde agosto de 2025) y una deuda de cuatro meses en el pago de atributos sociales por parte de la administración de Javier Milei.
Ante este complejo escenario, la compañía alertó a que puede llegar a haber una paralización total del servicio si no se logran cubrir gastos básicos como sueldos y combustibles.
Sin embargo, tras abrir una instancia de diálogo con autoridades de la Provincia, decidieron suspender momentáneamente los recortes para intentar encontrar una solución.
Si bien eso fue lo que indicaron desde Interbus, lo cierto es que la falta de fondos nacionales sigue siendo el principal obstáculo para garantizar la normal prestación del transporte.
Servicios que conectan Santa Fe y Córdoba también afectados
Por su parte, la crisis también alcanza a los servicios que conectan Santa Fe con Córdoba. En este caso, la empresa Los Ranqueles, con más de 50 años de trayectoria, suspendió hasta nuevo aviso varios recorridos interprovinciales.
Entre los tramos afectados se encuentran Arteaga-Cruz Alta, Cruz Alta-Arteaga, Chañar Ladeado-Corral de Bustos y Corral de Bustos-Chañar Ladeado.
En este caso, el recorte afecta conexiones clave para usuarios que se trasladan entre pequeñas y medianas localidades por trabajo, estudio, trámites o atención médica.
Problemas en la Provincia
En Santa Fe, el transporte urbano también atraviesa un pésimo momento. Las firmas prestatarias ya aplicaron un recorte del 7% en la flota —equivalente a una unidad menos por línea— y advierten por la sostenibilidad del sistema.
Autobuses Santa Fe y Ersa confirmaron que la medida responde a la imposibilidad de afrontar costos operativos, en particular el combustible. La reducción ya impacta en la frecuencia del servicio, con mayores tiempos de espera en las paradas.
En riesgo
La realidad está a la vista, donde cada vez más empresas reducen servicios o, peor aún, dejan de realizar algunos recorridos. En ese sentido, desde el sector anticipan que, en caso de no haber medidas concretas, la crisis se podría profundizar en el corto plazo, afectando la conectividad entre Rosario y las localidades del interior.
El usuario del Gran Rosario hoy paga una de las tarifas por kilómetro más caras del país, mientras el servicio reduce frecuencias para "sobrevivir".
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