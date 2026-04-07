Empresas de transporte masivo anticipan un colapso inminente del sistema en el país

En el primer caso, Ingaramo señaló un fuerte retraso en los depósitos que Nación comprometió en los últimos meses. Con una participación varias veces menor que en épocas anteriores, el Gobierno nacional guardaría una deuda de más de 30.000 millones de pesos con empresas del interior del país, concentrando los recursos directamente en el AMBA, donde también se reportan problemas.

A ello se sumó recientemente la estampida del combustible. Con un salto mayor al 20% en marzo fruto de la tensión internacional, el diésel golpeó el delicado balance que las empresas venían haciendo y dejó en jaque la balanza de costos, que por otro lado tampoco da la posibilidad de empujar aumentos.

Esto último está relacionado con la caída de la venta de pasajes. Según FATAP, muchas ciudades del país han sufrido caídas de hasta el 30% en la cantidad de pasajeros, revelando un desplome en la capacidad de consumo y desatando un fenómeno poco deseable para el sector: el no pago de los pasajes.

colectivos, córdoba El transporte masivo podría sobrevivir solo en las grandes ciudades.

Efecto Uber y cuándo puede haber paro de transporte

A todos estos factores se añade uno más: el de las plataformas. Con una oferta creciente de viajes privados en moto o coche, las empresas de transporte público también atestiguaron el avance de esta modalidad como factor decisivo en la ecuación.

Con pasajes que se acercan a los 2.000 en gran parte del país, muchas veces las tarifas privadas son similares para los mismos tramos, decantando la decisión de los consumidores en favor de las plataformas. Algo que puede conducir a la desaparición del transporte de colectivo en las ciudades más pequeñas, permaneciendo únicamente en los grandes conglomerados.

Respecto a la posibilidad de paros, si bien cada jurisdicción tiene una realidad particular, Ingaramo advirtió que el jueves próximo (9/4) podrían detonarse medidas de fuerza al ser el día límite para el depósito de los sueldos. Esto es especialmente probable en lugares donde no se registran apoyos estatales de ningún tipo, y a donde la ayuda del Gobierno nacional no llegará de manera acelerada.

Más noticias en Urgente24:

Axel Kicillof bloquea el paso a Dante Gebel: Reunión con evangélicos

Crisis en Medio Oriente: ataque de Irán a países del Golfo mueve al petróleo

Artemis II hasta las lágrimas por nombre que le pusieron a cráter lunar

Despido y escándalo en PAMI: "Cuando uno sale a denunciar la corrupción, la respuesta es esta"