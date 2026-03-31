Uber deja de ser "en negro" y arranca el registro obligatorio

Ley de transporte: Tensión total con Uber, DiDi y Cabify tras la reforma

Uber y la nueva regulación: ¿Qué cambia para los conductores?

La implementación de este registro marca un giro importante en la relación entre el Estado y Uber. Hasta ahora, la normativa vigente desde 2020 se enfocaba en sancionar a quienes operaban fuera del sistema tradicional.

Con la nueva ordenanza sancionada en noviembre de 2025, se reconoce la economía de plataformas como una fuente legítima de ingresos. En lugar de perseguir a los conductores, el municipio busca integrarlos a un esquema formal.

Esto implica que quienes completen el registro podrán trabajar de manera habilitada, con su autorización visible dentro de la app MiBahía.

¿Por qué Uber pasa a ser reconocido oficialmente en la ciudad?

El avance de Uber y otras apps no pudo ser frenado en los últimos años. La expansión del servicio, sumada a la necesidad de generar ingresos extra, empujó a miles de personas a sumarse como conductores.

Desde el municipio admiten que la economía de plataformas creció al calor de la crisis laboral y el pluriempleo.

Uber

Uber y el futuro: ¿Más control o más oportunidades?

Con este nuevo esquema, Uber entra en una etapa distinta. Por un lado, habrá mayor control estatal sobre los conductores y vehículos. Por otro, se abre la puerta a que más personas se sumen a trabajar sin miedo a sanciones.

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