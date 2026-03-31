Desde este 1° de abril, manejar con Uber ya no va a ser lo mismo en Bahía Blanca. El municipio habilitó un registro digital obligatorio para conductores de plataformas, un paso que busca ordenar una actividad que durante años se movió entre grises legales y tensiones con el sistema tradicional de transporte.
DESDE ABRIL
Uber deja de ser "en negro" y arranca el registro obligatorio
Con este nuevo esquema, Uber entra en una etapa distinta. Habrá mayor control estatal sobre los conductores y vehículos.
El trámite será gratuito y completamente online, a través de la app MiBahía, donde los choferes deberán inscribirse para poder operar dentro del nuevo marco normativo.
¿Cómo hacer el registro de Uber desde la app MiBahía?
El registro para trabajar con Uber y otras plataformas digitales se realizará en pocos pasos dentro de la aplicación oficial. Los conductores deberán ingresar a la sección “Registro de conductores de plataformas digitales” y completar el proceso desde “Mis roles de ciudadano”.
El sistema solicita cargar fotos del DNI, la licencia de conducir y detallar su categoría. Luego, habrá que vincular el vehículo, la patente, marca, modelo, año, seguro vigente y documentación correspondiente. También se deberán subir imágenes del auto.
Como último paso, el usuario tendrá que indicar en qué plataformas presta servicio, como Uber, lo que permitirá al municipio tener un control más preciso sobre la actividad.
Uber y la nueva regulación: ¿Qué cambia para los conductores?
La implementación de este registro marca un giro importante en la relación entre el Estado y Uber. Hasta ahora, la normativa vigente desde 2020 se enfocaba en sancionar a quienes operaban fuera del sistema tradicional.
Con la nueva ordenanza sancionada en noviembre de 2025, se reconoce la economía de plataformas como una fuente legítima de ingresos. En lugar de perseguir a los conductores, el municipio busca integrarlos a un esquema formal.
Esto implica que quienes completen el registro podrán trabajar de manera habilitada, con su autorización visible dentro de la app MiBahía.
¿Por qué Uber pasa a ser reconocido oficialmente en la ciudad?
El avance de Uber y otras apps no pudo ser frenado en los últimos años. La expansión del servicio, sumada a la necesidad de generar ingresos extra, empujó a miles de personas a sumarse como conductores.
Desde el municipio admiten que la economía de plataformas creció al calor de la crisis laboral y el pluriempleo.
Uber y el futuro: ¿Más control o más oportunidades?
Con este nuevo esquema, Uber entra en una etapa distinta. Por un lado, habrá mayor control estatal sobre los conductores y vehículos. Por otro, se abre la puerta a que más personas se sumen a trabajar sin miedo a sanciones.
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