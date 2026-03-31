Última milla: Cuál es la clave del eCommerce para acelerar entregas y reducir costos

ULTIMAMILLACUALESLACLAVEDELECOMMERCEPARAACELERARENTREGASYREDUCIRCOSTOSFOTO3 Última milla se transformó en una estrategia “clave” en el eCommerce argentino que permite acelerar entregas y reducir costos. Foto: Franco Tertzakian, CEO de shipnow.

¿Qué es el cross-docking y por qué gana protagonismo?

El cross-docking es un modelo logístico en el cual la mercadería no se almacena. En lugar de ingresar a stock, los productos llegan a un centro operativo, se clasifican, consolidan y despachan hacia su destino final en un plazo que puede ir de horas a pocos días.

Este esquema elimina etapas innecesarias del proceso tradicional —como el almacenaje prolongado o la preparación tardía de pedidos— y se adapta especialmente bien a:

Marcas digitales en crecimiento

. eCommerce con alta rotación de productos

. Operaciones que priorizan entregas rápidas

. Campañas comerciales de alta demanda (Hot Sale, Cyber, lanzamientos)

“Cuando el volumen crece, el stock inmovilizado se vuelve un costo oculto enorme. El cross-docking reduce esa fricción y transforma la logística en una ventaja competitiva”, señaló Franco Tertzakian.

Beneficios concretos para tiendas de alto volumen

Para operaciones de eCommerce medianas, el servicio de última milla ofrece ventajas claras:

1. Reducción de costos operativos

Al eliminar el almacenamiento intermedio, se reducen costos de depósito, manipulación y gestión de inventarios.

2. Mayor velocidad de entrega

Menos pasos implican menos tiempo. El producto pasa más rápido del proveedor al cliente.

3. Mejor rotación de capital

La mercadería no queda inmovilizada en stock, lo que mejora el flujo financiero del negocio.

4. Escalabilidad sin complejidad

Permite absorber picos de demanda sin rediseñar toda la estructura logística.

5. Menos errores operativos

Al reducir instancias de manipulación, disminuyen fallas en picking, empaquetado o despacho.

Última milla aplicada al eCommerce real

En la práctica, la última milla funciona como un nodo inteligente dentro de la cadena logística. Los productos llegan desde distintos proveedores, se agrupan según destino o ruta, y salen nuevamente en un plazo corto.

“El secreto está en la coordinación y la tecnología. Sin trazabilidad y visibilidad en tiempo real, el cross-docking no funciona. Por eso es clave integrar logística, sistemas y transporte”, detalló el CEO de shipnow.

Los resultados de Última milla en el eCommerce

Este modelo resulta especialmente eficaz en operaciones que venden a través de múltiples canales —tienda propia, marketplaces, redes sociales— y necesitan una logística unificada y flexible.

A diferencia de esquemas rígidos, el cross-docking permite acompañar el crecimiento del negocio sin sobredimensionar infraestructura. Para marcas que ya superaron la etapa inicial pero aún no requieren un gran fulfillment tradicional, se presenta como una solución intermedia de alto impacto.

“Las empresas que entienden la logística como parte de su propuesta de valor son las que logran escalar de manera sostenible”, subrayó Tertzakian.

En un mercado cada vez más exigente, la última milla se consolida como una de las claves para entregar más rápido, con menos costos y mayor control, alineando operación y experiencia de cliente.

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