Última milla se convirtió en un elemento “clave” en el eCommerce argentino que permite acelerar entregas de mercaderías y reducir costos en un contexto donde la velocidad logística define la experiencia del cliente, el cross-docking se consolida como una estrategia central para escalar operaciones de comercio electrónico.
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Última milla: Cuál es la clave del eCommerce para acelerar entregas y reducir costos
Última milla se transformó en una estrategia “clave” en el eCommerce argentino que permite acelerar entregas y reducir costos.
Lo cierto es que la logística dejó de ser un área operativa para convertirse en un activo estratégico del comercio electrónico. Actualmente, el consumidor no compara solo precio o producto: compara tiempos de entrega, cumplimiento de promesas y calidad del servicio postventa.
Los beneficios de Última milla
En este escenario, las empresas que procesan entre 1.000 y 5.000 envíos mensuales enfrentan un dilema frecuente: cómo crecer sin que la logística se transforme en un cuello de botella. Almacenar stock, gestionar inventarios intermedios y coordinar múltiples operadores suele traducirse en mayores costos, demoras y errores.
Frente a este desafío, el cross-docking, también conocido como última milla, emerge como un modelo logístico que permite ganar velocidad, eficiencia y previsibilidad.
Las palabras de Franco Tertzakian, CEO de shipnow
“La última milla no es solo una técnica logística; es una forma de repensar la operación. Permite que los productos fluyan sin fricciones desde el proveedor hasta el cliente final”, explicó Franco Tertzakian, CEO de shipnow.
¿Qué es el cross-docking y por qué gana protagonismo?
El cross-docking es un modelo logístico en el cual la mercadería no se almacena. En lugar de ingresar a stock, los productos llegan a un centro operativo, se clasifican, consolidan y despachan hacia su destino final en un plazo que puede ir de horas a pocos días.
Este esquema elimina etapas innecesarias del proceso tradicional —como el almacenaje prolongado o la preparación tardía de pedidos— y se adapta especialmente bien a:
Marcas digitales en crecimiento
. eCommerce con alta rotación de productos
. Operaciones que priorizan entregas rápidas
. Campañas comerciales de alta demanda (Hot Sale, Cyber, lanzamientos)
“Cuando el volumen crece, el stock inmovilizado se vuelve un costo oculto enorme. El cross-docking reduce esa fricción y transforma la logística en una ventaja competitiva”, señaló Franco Tertzakian.
Beneficios concretos para tiendas de alto volumen
Para operaciones de eCommerce medianas, el servicio de última milla ofrece ventajas claras:
1. Reducción de costos operativos
Al eliminar el almacenamiento intermedio, se reducen costos de depósito, manipulación y gestión de inventarios.
2. Mayor velocidad de entrega
Menos pasos implican menos tiempo. El producto pasa más rápido del proveedor al cliente.
3. Mejor rotación de capital
La mercadería no queda inmovilizada en stock, lo que mejora el flujo financiero del negocio.
4. Escalabilidad sin complejidad
Permite absorber picos de demanda sin rediseñar toda la estructura logística.
5. Menos errores operativos
Al reducir instancias de manipulación, disminuyen fallas en picking, empaquetado o despacho.
Última milla aplicada al eCommerce real
En la práctica, la última milla funciona como un nodo inteligente dentro de la cadena logística. Los productos llegan desde distintos proveedores, se agrupan según destino o ruta, y salen nuevamente en un plazo corto.
“El secreto está en la coordinación y la tecnología. Sin trazabilidad y visibilidad en tiempo real, el cross-docking no funciona. Por eso es clave integrar logística, sistemas y transporte”, detalló el CEO de shipnow.
Los resultados de Última milla en el eCommerce
Este modelo resulta especialmente eficaz en operaciones que venden a través de múltiples canales —tienda propia, marketplaces, redes sociales— y necesitan una logística unificada y flexible.
A diferencia de esquemas rígidos, el cross-docking permite acompañar el crecimiento del negocio sin sobredimensionar infraestructura. Para marcas que ya superaron la etapa inicial pero aún no requieren un gran fulfillment tradicional, se presenta como una solución intermedia de alto impacto.
“Las empresas que entienden la logística como parte de su propuesta de valor son las que logran escalar de manera sostenible”, subrayó Tertzakian.
En un mercado cada vez más exigente, la última milla se consolida como una de las claves para entregar más rápido, con menos costos y mayor control, alineando operación y experiencia de cliente.
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