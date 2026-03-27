Golpe al consumo: Cadena de hipermercados cierra sucursal en Venado Tuerto

¿Cómo impacta el cierre en la presencia de Diarco Argentina?

Diarco no se limita a un solo punto de venta en Venado Tuerto. La empresa argentina mantiene sucursales en varias provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluida una red de locales mayoristas y autoservicios. De hecho, hay listados oficiales que la ubican en lugares como Tapiales, Posadas, Trelew, Neuquén, Junín, Bahía Blanca, Corrientes y otros más.

hipermercado diarco 2

Sin embargo, el cierre de Venado Tuerto no es un hecho aislado. En los últimos meses la firma ya había anunciado el cierre de otros locales, tanto mayoristas como más pequeños, en distintas provincias.

El enorme predio sobre la Ruta 8, que en su mejor momento prometía dinamizar la compra de productos masivos en el sur de Santa Fe, ahora se encuentra en standby, a la espera de un nuevo destino comercial que pueda aprovechar su ubicación privilegiada

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