Lo que fue una apuesta ambiciosa al consumo del interior terminó convertido en un predio vacío sobre la Ruta Nacional 8. La cadena de capitales nacionales, el hipermercado Diarco decidió cerrar de manera definitiva su local en Venado Tuerto, tras cinco años y medio de permanencia. Esta decisión reaviva el debate sobre el sostenimiento del modelo mayorista en provincias.
TERMINÓ CON UN PREDIO VACÍO
Golpe al consumo: Cadena de hipermercados cierra sucursal en Venado Tuerto
El hipermercado Diarco no se limita a un solo punto de venta. También mantiene sucursales en varias provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Qué pasó con la sucursal de hipermercado Diarco en Venado Tuerto?
La enorme estructura de 3.800 metros cuadrados que abrió sus puertas en julio de 2020, en pleno auge de compras y con grandes expectativas de crecimiento, hoy luce desolada. La empresa resolvió bajar la persiana de ese punto de venta y retirar mobiliario, confirmando que su apuesta por esta ciudad del sur santafesino llegó a su fin.
El cierre se produjo durante febrero, cuando aproximadamente diez empleados locales recibieron telegramas de despido sin previo aviso. Desde entonces, operarios llegados desde Buenos Aires trabajan en tareas de vaciamiento del inmueble, que ya no figura en la lista de sucursales activas en la web oficial de la compañía.
¿Por qué cerró la sucursal de Diarco si había inversión en infraestructura?
La apertura del hipermercado en Venado Tuerto —ubicado en la estratégica esquina de la Ruta 8 e Iturraspe— había generado debate desde antes de su habilitación. Comerciantes locales y el Centro Comercial e Industrial advirtieron sobre el impacto que una estructura mayorista podría tener en los pequeños negocios de la zona.
Para lograr la habilitación, la Municipalidad impuso exigencias que duplicaron el tamaño del estacionamiento previsto, incluyeron inversiones en seguridad vial y un depósito propio para evitar el paso de camiones en zonas sensibles. A pesar de esas obras, fuentes consultadas sostienen que la tienda “nunca terminó de explotar” en ventas, y que el consumo alicaído a nivel nacional terminó por erosionar la rentabilidad esperada.
¿Cómo impacta el cierre en la presencia de Diarco Argentina?
Diarco no se limita a un solo punto de venta en Venado Tuerto. La empresa argentina mantiene sucursales en varias provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluida una red de locales mayoristas y autoservicios. De hecho, hay listados oficiales que la ubican en lugares como Tapiales, Posadas, Trelew, Neuquén, Junín, Bahía Blanca, Corrientes y otros más.
Sin embargo, el cierre de Venado Tuerto no es un hecho aislado. En los últimos meses la firma ya había anunciado el cierre de otros locales, tanto mayoristas como más pequeños, en distintas provincias.
El enorme predio sobre la Ruta 8, que en su mejor momento prometía dinamizar la compra de productos masivos en el sur de Santa Fe, ahora se encuentra en standby, a la espera de un nuevo destino comercial que pueda aprovechar su ubicación privilegiada
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