Waymo, Robotaxi, Zoox, Uber: La segunda ola de autos sin piloto está en marcha

La industria de los autos sin piloto humano está a punto de despegar en su fase comercial. Luego de una importante caída en la expectativa que se generó a mediados de 2016 con los primeros proyectos, y la superación de largos periodos de prueba, múltiples empresas aceleran para lanzar servicios en los próximos meses.
En ese sentido, un artículo de The Wall Street Journal detalló varios movimientos que justifican la proyección de una “segunda ola” de entusiasmo en el mercado por este tipo de proyectos. Con jugadores de peso como Uber, Tesla y Waymo acelerando sus inversiones y la inauguración de nuevas ciudades con coches autónomos, la expectativa crece nuevamente tras un prolongado valle.
El nuevo pico estaría apalancado en la mejora de la tecnología que opera a los coches sin conductor. Luego de una prolongada fase de prueba que contuvo errores polémicos e incluso transeúntes muertos, los escenarios de accidentes han disminuido considerablemente, mejorando la confianza en los sistemas de control.
Con ello, las principales empresas atestiguaron un aumento de la demanda entre el público en las principales ciudades de prueba. Casos como el de San Francisco, Los Ángeles o Austin en Estados Unidos han sido sedes testigo de una introducción armónica al tránsito en general, con un gran crecimiento del número de usuarios durante los últimos dos años.
Además del clima general de un mercado en crecimiento, también hubo movimientos a nivel ejecutivo que sugieren la llegada de una nueva ola de entusiasmo que podría ser definitiva. Nombres como el de Travis Kalanick, ex director ejecutivo de Uber, o Anthony Levandowski, pionero en la fundación de Waymo, volvieron a aparecer en empresas emergentes del mercado tras serios escándalos que aplacaron la primera embestida de la novedosa industria.
Quién lidera el mercado de autos sin conductor
El líder indiscutido en la actualidad es Waymo. La empresa propiedad de Alphabet lidera el servicio en Estados Unidos y tiene como objetivo desplegarse en las 27 principales ciudades de ese país para fines de este año, multiplicando varias veces su presencia actual (7).
Dentro de ese proyecto, el servicio de coche autónomo de Google superó las 127 millones de millas autónomas y proyecta un consumo de 1 millón de viajes semanales para el cierre del 2026. Además, es una de las compañías que encabeza proyectos para abaratar los costos de los coches en cuestión, esperando el lanzamiento del nuevo Ojai, un vehículo autónomo desarrollado en conjunto con la china Geely.
En ese orden también se orienta Uber. La empresa de transporte individual más grande del mundo proyectó recientemente la incorporación de 10.000 coches sin conductor para el 2028 mediante un joint venture con Rivian, una fabricante dedicada a modelos de conducción autónoma.
Bajo el mismo rumbo está Zoox, el proyecto autónomo de Amazon, que recientemente lanzó su fase de prueba en Las Vegas. A diferencia de Waymo, Zoox plantea vehículos sin ningún tipo de comando humano, lo que representa desafíos de diseño eliminando los pedales y volantes de las unidades.
Tesla tampoco quiere quedar atrás de la segunda ola de coches autónomos. Como empresa referente en el diseño de software aplicado a esta utilidad, la empresa de Elon Musk aceleró en los últimos meses sus planes de construcción de coches sin conductor con el Cybercab como proyecto central y el servicio de Robotaxi ya operativo en Austin, Texas.
China y el tamaño del mercado global
Por fuera de Estados Unidos, también hay creciente demanda de coches sin conductor. Un ejemplo de ello es China, donde las múltiples empresas automotrices ya han orientado varios proyectos referidos y esperan poder dotar al mercado interno un gran número de unidades.
Uno de los proyectos más contundentes del país asiático es el de Qcraft, una empresa de desarrollo de conducción autónoma nivel 4, para entornos urbanos de alta complejidad. Esta compañía introdujo tecnología de conducción autónoma en al menos 1 millón de unidades en China, incluyendo autobuses y transporte pesado.
A nivel global, se estima que el tamaño del mercado global de coches autónomos crezca desde los 220.800 millones de dólares en 2026 hasta 354.600 millones de dólares en 2035, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.
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