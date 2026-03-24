Waymo, Robotaxi, Zoox, Uber: La segunda ola de autos sin piloto está en marcha

Waymo 2P Waymo, la empresa líder en conducción autónoma.

Quién lidera el mercado de autos sin conductor

El líder indiscutido en la actualidad es Waymo. La empresa propiedad de Alphabet lidera el servicio en Estados Unidos y tiene como objetivo desplegarse en las 27 principales ciudades de ese país para fines de este año, multiplicando varias veces su presencia actual (7).

Dentro de ese proyecto, el servicio de coche autónomo de Google superó las 127 millones de millas autónomas y proyecta un consumo de 1 millón de viajes semanales para el cierre del 2026. Además, es una de las compañías que encabeza proyectos para abaratar los costos de los coches en cuestión, esperando el lanzamiento del nuevo Ojai, un vehículo autónomo desarrollado en conjunto con la china Geely.

En ese orden también se orienta Uber. La empresa de transporte individual más grande del mundo proyectó recientemente la incorporación de 10.000 coches sin conductor para el 2028 mediante un joint venture con Rivian, una fabricante dedicada a modelos de conducción autónoma.

Bajo el mismo rumbo está Zoox, el proyecto autónomo de Amazon, que recientemente lanzó su fase de prueba en Las Vegas. A diferencia de Waymo, Zoox plantea vehículos sin ningún tipo de comando humano, lo que representa desafíos de diseño eliminando los pedales y volantes de las unidades.

Tesla tampoco quiere quedar atrás de la segunda ola de coches autónomos. Como empresa referente en el diseño de software aplicado a esta utilidad, la empresa de Elon Musk aceleró en los últimos meses sus planes de construcción de coches sin conductor con el Cybercab como proyecto central y el servicio de Robotaxi ya operativo en Austin, Texas.

robotaxi En China también hay importantes avances.

China y el tamaño del mercado global

Por fuera de Estados Unidos, también hay creciente demanda de coches sin conductor. Un ejemplo de ello es China, donde las múltiples empresas automotrices ya han orientado varios proyectos referidos y esperan poder dotar al mercado interno un gran número de unidades.

Uno de los proyectos más contundentes del país asiático es el de Qcraft, una empresa de desarrollo de conducción autónoma nivel 4, para entornos urbanos de alta complejidad. Esta compañía introdujo tecnología de conducción autónoma en al menos 1 millón de unidades en China, incluyendo autobuses y transporte pesado.

A nivel global, se estima que el tamaño del mercado global de coches autónomos crezca desde los 220.800 millones de dólares en 2026 hasta 354.600 millones de dólares en 2035, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.

Más noticias en Urgente24:

Preocupados por empleo y salarios, el 45% relega la oda al equilibrio fiscal

Trump anuncia tregua temporaria con Irán (¿Qué pasa con Israel?)

Qué pasa, Milei, que está lleno de comunistas el INDEC

Oficinas sobran, plata falta: El dilema que marca el rumbo este 2026