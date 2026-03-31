Lento hundimiento de Fadea y los proveedores temen lo peor

CÓRDOBA. La parálisis en la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) apostada en Córdoba está ingresando en una fase de no retorno para los proveedores y autopartistas que mantienen la esperanza de cobrar, en su conjunto, una deuda estimada en más de 20 millones de dólares. Sin reacción evidente de la empresa propiedad del Ministerio de Defensa, todo el entramado que la rodea teme el peor resultado con cierres inminentes.
Ese panorama fue alertado por Santiago Sara, miembro de la Comisión Directiva de la Cámara Industrial Metalúrgica de Córdoba, quien integra el circuito de proveedores de la empresa. La falta de actividad y el casi nulo flujo de ingresos genuinos en la Fábrica Brigadier San Martín pusieron en jaque a varias empresas del sector, muchas de ellas Pyme, que mantenían contratos con la estatal aeroespacial.
Cabe recordar que Fadea se encuentra hace meses bajo un esquema de funcionamiento reducido de tan solo tres jornadas semanales para atender el mencionado proyecto, donde se proveen piezas específicas a Embraer para la construcción de su carguero logístico militar. Por fuera de ello, los trabajos son limitados al mantenimiento de pocas aeronaves comerciales, lo que genera apenas magros ingresos.
Qué pasa en Fadea
A cargo del abogado porteño Julio Manco, la dirección de la empresa no ha logrado reactivar el flujo de actividad correspondiente a un complejo industrial del calibre de Fadea. Sin concretar mayores contratos privados, uno de los objetivos trazados por el Gobierno para el reordenamiento interno, la fábrica quedó a merced de la firma de contratos con las Fuerzas Armadas, el principal cliente histórico.
Precisamente, desde el ámbito castrense es que se habían suspendido los trabajos en conjunto con Fadea por una serie de incumplimientos recurrentes que afectaron los recursos para la defensa en el pasado. Sin embargo, el cambio de gestión se suponía que llegaba para saldar esas diferencias y asegurar un cambio de la cultura empresarial, orientada a honrar los compromisos aún internamente en el Estado.
Entre idas y vueltas, esa reestructuración no se concretó como así tampoco la renovación de los contratos con la Fuerza Aérea (estarían pendientes) y Fadea se encaminó a una situación cercana a la irreversibilidad. Con un cuerpo de colaboradores notablemente reducido en los últimos dos años (pasó de 900 a poco más de 600) el horizonte no se muestra promisorio en lo inmediato, quedando a disposición de las decisiones del Ministerio de Defensa encabezado por Carlos Presti, pero más concretamente del de Economía dirigido por Luis Caputo.
Inversión de Altaviación
En los últimos días, Fadea dio a conocer una inversión privada en su predio por parte de una empresa cordobesa de mantenimiento de aeronaves privadas. Se trata de Altaviación, una compañía originaria de Alta Gracia que arrendó una porción de los hangares de la empresa pública para prestar dichos servicios en Córdoba capital.
Con la modernización de las instalaciones y la mudanza de equipos tecnológicos, Altaviación completó una inversión de 250 millones de pesos. Altaviación, empresa con amplia experiencia en el sector aeronáutico regional y con sede en Alta Gracia, inauguró un nuevo espacio operativo en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” (FAdeA), desde donde brindará servicios de mantenimiento, reparación y overhaul (MRO) para aeronaves ejecutivas y helicópteros, explicaron desde Fadea.
Para el cuadro de situación de Fadea, el desembarco de este tipo de empresas representa apenas una brisa de aire fresco. La esperanza más cercana está en la liberación de recursos por parte de Economía para que Presti pueda dar luz verde a los trabajos en Fadea que esperan desde la gestión de Luis Petri.
Sin embargo, a la luz del Presupuesto 2026 y la reducción real de los recursos destinados a Defensa, eso no parece encaminado.
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