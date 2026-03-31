Lento hundimiento de Fadea y los proveedores temen lo peor

Precisamente, desde el ámbito castrense es que se habían suspendido los trabajos en conjunto con Fadea por una serie de incumplimientos recurrentes que afectaron los recursos para la defensa en el pasado. Sin embargo, el cambio de gestión se suponía que llegaba para saldar esas diferencias y asegurar un cambio de la cultura empresarial, orientada a honrar los compromisos aún internamente en el Estado.

Entre idas y vueltas, esa reestructuración no se concretó como así tampoco la renovación de los contratos con la Fuerza Aérea (estarían pendientes) y Fadea se encaminó a una situación cercana a la irreversibilidad. Con un cuerpo de colaboradores notablemente reducido en los últimos dos años (pasó de 900 a poco más de 600) el horizonte no se muestra promisorio en lo inmediato, quedando a disposición de las decisiones del Ministerio de Defensa encabezado por Carlos Presti, pero más concretamente del de Economía dirigido por Luis Caputo.

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Inversión de Altaviación

En los últimos días, Fadea dio a conocer una inversión privada en su predio por parte de una empresa cordobesa de mantenimiento de aeronaves privadas. Se trata de Altaviación, una compañía originaria de Alta Gracia que arrendó una porción de los hangares de la empresa pública para prestar dichos servicios en Córdoba capital.

Con la modernización de las instalaciones y la mudanza de equipos tecnológicos, Altaviación completó una inversión de 250 millones de pesos. Altaviación, empresa con amplia experiencia en el sector aeronáutico regional y con sede en Alta Gracia, inauguró un nuevo espacio operativo en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” (FAdeA), desde donde brindará servicios de mantenimiento, reparación y overhaul (MRO) para aeronaves ejecutivas y helicópteros, explicaron desde Fadea.

Para el cuadro de situación de Fadea, el desembarco de este tipo de empresas representa apenas una brisa de aire fresco. La esperanza más cercana está en la liberación de recursos por parte de Economía para que Presti pueda dar luz verde a los trabajos en Fadea que esperan desde la gestión de Luis Petri.

Sin embargo, a la luz del Presupuesto 2026 y la reducción real de los recursos destinados a Defensa, eso no parece encaminado.

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