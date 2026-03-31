Tragedia en San Cristóbal: Como el estallido ya ocurrió, con la "sorpresa" no hacemos nada

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La Policía de Santa Fe y los investigadores de la causa intentan reconstruir el "quiebre" psicológico del joven. Según testimonios y material recolectado en redes sociales (específicamente en X), el atacante era víctima de bullying sistemático. Un video clave muestra cómo otros compañeros lo hostigaban físicamente.

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- La imagen de cómo molestaban y grababan al acusado de la masacre ya es parte de la causa judicial. pic.twitter.com/xDwBX81F1f — Vía Szeta (@mauroszeta) March 30, 2026

El entorno familiar del adolescente es hoy un punto clave en la investigación. El joven creció en un hogar marcado por la alta conflictividad y la ausencia de su padre, un camionero radicado en Entre Ríos que, según las autoridades, enfrentaría problemas de consumo. A este escenario se suma la situación de su madre, una docente de nivel inicial que actualmente se encuentra bajo licencia psiquiátrica, completando un cuadro de vulnerabilidad que los investigadores analizan con lupa.

Aunque vecinos lo describieron históricamente como un chico "tranquilo", surgió un dato alarmante: una semana antes de la tragedia, el joven le habría confesado al padre de una alumna que "los iba a matar a todos". Sin embargo, nadie tomó la amenaza en serio.

Ante esto, el debate en redes comenzó a ser protagonista: "La consulta temprana puede marcar la diferencia".

Embed - Neuroimpulso on Instagram: "El acoso escolar o bullying no es parte del crecimiento, ni algo que “los hace más fuertes”. Es una situación de violencia repetida que genera huellas profundas en la arquitectura cerebral y emocional de quienes lo sufren. Desde la psicopedagogía, sabemos que un niño que no se siente seguro, no puede aprender. Cuando el cerebro está en modo “supervivencia” (alerta constante por el miedo), las áreas encargadas de la atención y la memoria se bloquean. ¿Qué podemos hacer para afrontarlo? Escucha activa y sin juicio: Si tu hijo o alumno te cuenta algo, creéle. No minimices diciendo “es solo un juego” o “ya va a pasar”. Validar lo que siente es el primer paso para sanar. Acción, no silencio: El bullying se nutre del silencio de los espectadores. En la escuela, trabajamos para empoderar al grupo; el cambio no es solo entre “víctima y victimario”, sino en la cultura de la convivencia. Trabajo en red: Ninguna familia puede sola. Es vital la comunicación fluida con la escuela y, si es necesario, el apoyo de un profesional para trabajar la autoestima y las habilidades sociales. No busques soluciones violentas: Enseñar a “defenderse pegando” solo escala el conflicto. Buscamos herramientas de asertividad y protección. La consulta temprana puede marcar la diferencia. #Bullying #ConvivenciaEscolar #Psicopedagogía #SaludMental" View this post on Instagram

Quién era el joven asesinado

Ian Cabrera, un adolescente de 13 años, fue asesinado este lunes por la mañana dentro de la Escuela Normal Mariano Moreno, en la ciudad de San Cristóbal, en el centro norte de Santa Fe. El ataque ocurrió mientras los estudiantes participaban del izamiento de la bandera, en el inicio de la jornada.

El agresor ingresó armado con una escopeta calibre 12/70 recortada (la habría escondido en una funda de guitarra) y abrió fuego contra sus compañeros. Según fuentes oficiales, efectuó entre cuatro y cinco disparos. Tres de ellos impactaron en Ian, que murió en el lugar. Otros ocho estudiantes, de entre 13 y 15 años, resultaron heridos.

Ian cursaba el primer año del nivel secundario, era hijo único y jugaba al fútbol en el Club Atlético Independiente de San Cristóbal. La institución expresó públicamente su dolor y acompañamiento a la familia.

image La despedida del club para Ian.

Desde el Ministerio Público de la Acusación confirmaron que el fallecimiento se produjo como consecuencia de las lesiones provocadas por municiones de plomo de cartucho de escopeta.

El hecho ocurrió minutos después de las 7, en el patio de la escuela ubicada en J. M. Bullo al 1400 de esa localidad. Las primeras señales de alarma quedaron registradas por el sistema de monitoreo urbano: decenas de estudiantes comenzaron a salir corriendo del edificio, algunos saltando rejas y tapiales, otros rompiendo ventanas para escapar. La escena, marcada por el pánico, dejó imágenes de chicos buscando refugio en casas vecinas. Eran las 7.13 cuando el caos ya era total.

La situación fue contenida por la intervención de un asistente escolar, que logró reducir al atacante y quitarle el arma antes de que continuara disparando. Minutos después, personal policial llegó al lugar y procedió a su detención. El establecimiento fue evacuado de inmediato y la zona quedó bajo custodia.

El estado de los heridos

Por su parte, el Gobierno de Santa Fe actualizó el estado de salud de los estudiantes que recibieron asistencia médica. Los seis alumnos que ingresaron inicialmente a la Guardia del hospital de la localidad, con heridas superficiales, ya fueron dados de alta, tras determinarse que ninguno requería internación.

Respecto a los pacientes derivados, el estudiante de 13 años que ingresó originalmente al Hospital Regional "Dr. Jaime Ferré" de Rafaela, se encuentra actualmente internado en el Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia” de la capital provincial. El joven permanece en la Unidad de Cuidados Especiales bajo monitoreo y control clínico, sin requerir intervención quirúrgica de momento.

Por su parte, el segundo estudiante -de 15 años- trasladado al Hospital de Rafaela continúa internado en sala de internación general de ese establecimiento, con una evolución estable de sus lesiones superficiales.

En el Hospital de San Cristóbal se mantiene una atención interdisciplinaria para continuar con la asistencia que se brinda a las víctimas y sus familiares, en el marco de un despliegue interministerial del Gobierno Provincial para el acompañamiento integral de las personas afectadas.

Autoridades sanitarias indicaron además que varios alumnos asistieron por cortes y golpes sufridos durante la huida, en medio del miedo y la desesperación. Ninguno de esos casos reviste gravedad.

En paralelo, equipos de Salud Mental de la Provincia trabajan en los hospitales y en el territorio para contener a las víctimas, sus familias y la comunidad educativa. El abordaje se da en el marco de un operativo interministerial que busca acompañar integralmente a los afectados mientras avanza la investigación judicial sobre uno de los episodios más graves registrados en una escuela santafesina en los últimos años.

Antecedentes en San Cristóbal

La ciudad ya había atravesado otro episodio de violencia que involucró a adolescentes. Se trató del brutal ataque a cuchillazos contra una chica de 15 años ocurrido a comienzos de este año, un hecho que generó fuerte impacto local pero que, según voces de la región, se trataría de “casos aislados”, pese a su gravedad.

El episodio ocurrió el 1° de enero de 2026, cuando la adolescente fue interceptada en la vía pública por un grupo de jóvenes. De acuerdo a la reconstrucción del caso, al menos cinco personas participaron del ataque, tres de ellas descendiendo de una moto para agredirla con cuchillos y golpes, provocándole heridas graves, especialmente en el rostro.

La víctima debió ser trasladada primero a un hospital local y luego derivada a Rafaela para recibir atención de mayor complejidad, en un caso que fue investigado por la Fiscalía de Menores.

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